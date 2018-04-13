Как современные женщины мужчин на себе женят?

В моем близком кругу тоже были такие, которые считали замужествоглавной целью своей жизни.

Но вот у некоторых из них с достижением этой самой цели до определенного момента как-то не получалось. А потом получилось.

Моя подруга Ленка, пожив недолго в гражданском браке, осталась одна с грудным ребенком на руках. Ни образования, ни работы, никаких перспектив.

С личной жизнью тоже не клеилось – попадались все какие-то неудачники либо любители воспользоваться отчаянным положением девушки, а потом в один прекрасный день пропасть из поля видимости и не давать о себе знать. Родители оказали ей огромную поддержку – помогли получить образование, приняли участие в воспитании дочери.

Жизнь у Ленки стала налаживаться. Ей удалось устроиться на работу в солидную фирму, за достаточно короткий срок Ленка дослужилась до руководителя большого отдела. Зарплата значительно увеличилась, появился неплохой достаток. И в личной жизни сразу произошли приятные перемены – встретился Ленке молодой человек (причем «молодой» в буквальном смысле – на целых шесть годков моложе ее), он долго красиво ухаживал за ней, а потом они стали встречаться. Сашка – парень видный и очень неглупый. Ленка по уши влюбилась. Он, казалось, отвечал ей взаимностью.

Прошел год, второй, третий… А они все продолжали встречаться. Ленка так и жила со своими родителями, а Сашка – со своими. Встречались они на квартире Ленкиного брата, когда тот был в отъезде, или у друзей. Однажды Лена пригласила в гости своих подруг: меня и Вику. Мы с Викой давно и безнадежно замужем, а сытый голодного, как известно, не разумеет, поэтому нам с Викой трудно было понять страстное желание Ленки выйти замуж. Но в этот раз Ленка превзошла саму себя – она плакала, говорила, что каждый день только и ждет, что Сашка предложит ей руку, призналась, что унижает себя намеками о желании послушать марш Мендельсона. А он как скала.

Думали мы, гадали, как же Ленке быть – как Сашку на себе женить?! Решили так: нужно Ленке начать жить отдельно от родителей. Это первое, а дальше видно будет. Ленка послушалась своих подруг и уже через пару недель жила в двухкомнатной съемной квартире вместе с дочкой Оленькой, котом Васькой и попугаем Ромой. Месяца через три в квартиру Ленки перешел жить и Саша. Еще через пару месяцев он стал отдавать ей свою зарплату, а через полгодика они расписались и с помощью родителей приобрели собственное жилье. А недавно у Ленки и Сашки родился сыночек.