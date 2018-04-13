Как современные женщины мужчин на себе женят?

Ни для кого не секрет, что большинство женщин репродуктивного возраста мечтают выйти замуж, утверждает Dvorec.
В моем близком кругу тоже были такие, которые считали замужествоглавной целью своей жизни.
Но вот у некоторых из них с достижением этой самой цели до определенного момента как-то не получалось. А потом получилось.
Моя подруга Ленка, пожив недолго в гражданском браке, осталась одна с грудным ребенком на руках. Ни образования, ни работы, никаких перспектив.
С личной жизнью тоже не клеилось – попадались все какие-то неудачники либо любители воспользоваться отчаянным положением девушки, а потом в один прекрасный день пропасть из поля видимости и не давать о себе знать. Родители оказали ей огромную поддержку – помогли получить образование, приняли участие в воспитании дочери.
Жизнь у Ленки стала налаживаться. Ей удалось устроиться на работу в солидную фирму, за достаточно короткий срок Ленка дослужилась до руководителя большого отдела. Зарплата значительно увеличилась, появился неплохой достаток. И в личной жизни сразу произошли приятные перемены – встретился Ленке молодой человек (причем «молодой» в буквальном смысле – на целых шесть годков моложе ее), он долго красиво ухаживал за ней, а потом они стали встречаться. Сашка – парень видный и очень неглупый. Ленка по уши влюбилась. Он, казалось, отвечал ей взаимностью.
Прошел год, второй, третий… А они все продолжали встречаться. Ленка так и жила со своими родителями, а Сашка – со своими. Встречались они на квартире Ленкиного брата, когда тот был в отъезде, или у друзей. Однажды Лена пригласила в гости своих подруг: меня и Вику. Мы с Викой давно и безнадежно замужем, а сытый голодного, как известно, не разумеет, поэтому нам с Викой трудно было понять страстное желание Ленки выйти замуж. Но в этот раз Ленка превзошла саму себя – она плакала, говорила, что каждый день только и ждет, что Сашка предложит ей руку, призналась, что унижает себя намеками о желании послушать марш Мендельсона. А он как скала.
Думали мы, гадали, как же Ленке быть – как Сашку на себе женить?! Решили так: нужно Ленке начать жить отдельно от родителей. Это первое, а дальше видно будет. Ленка послушалась своих подруг и уже через пару недель жила в двухкомнатной съемной квартире вместе с дочкой Оленькой, котом Васькой и попугаем Ромой. Месяца через три в квартиру Ленки перешел жить и Саша. Еще через пару месяцев он стал отдавать ей свою зарплату, а через полгодика они расписались и с помощью родителей приобрели собственное жилье. А недавно у Ленки и Сашки родился сыночек.
Как же так получилось, что Сашка перешел жить к Ленке? Да просто появилось постоянное место для встреч. Сашка стал частенько оставаться ночевать у Лены. Утром ему надо на работу, а у него с собой из средств личной гигиены – ничего. Поэтому Саша принес и оставил в ванной свою зубную щетку, потом принес бритву и мочалку, затем свои полотенца и несколько смен белья, домашнюю одежду, перенес свой компьютер и диски, а после уже и переносить было нечего. Продукты Саша сначала покупал сам (неудобно ведь с пустыми руками к Ленке идти), а в какой-то момент он понял, что ему самому же будет удобней, если он отдаст деньги Ленке – пусть она сама беспокоится о том, какие продукты в доме нужны и не закончилась ли туалетная бумага.
Так что получается, что мы с Викой дали верный совет подруге. Сашка просто боялся сделать шаг, страшился резких перемен в своей жизни, поэтому не спешил с женитьбой. Он спокойно переложил на плечи хрупкой молодой женщины сложные вопросы устройства быта. Все для него получилось легко, как бы само по себе – Сашка безболезненно влился в семейную жизнь, и ему ничего другого не оставалось, кроме как узаконить свои отношения с Ленкой. Одно радует – Сашка оказался хорошим мужем и уже почти научился самостоятельно, без Ленки, решать сложные жизненные вопросы.
После этого я, уже умудренная опытом моей Ленки, дала такой же совет своей двоюродной сестре. Та послушалась старшую и построила дом (есть еще женщины в русских селеньях!). Строительство еще не было доведено до конца, когда молодой человек моей сестры выказал, наконец, желание создать с ней семью (и это тоже после нескольких лет отношений). Эх, мужчины – так и норовят прийти на все готовенькое!
Еще одна моя подруга о замужестве даже не мечтала. Ее совершенно не волновало, что никто из ее молодых людей ни разу не предложил ей чего-то посерьезней редкого, обычно по выходным, приятного времяпрепровождения. Саму ее это вполне устраивало.
Так было до тех пор, пока родители не купили ей квартиру – квартирка так себе, однокомнатная, не в самом хорошем районе, но, как только Диана стала обладательницей собственной жилплощади, ей пришлось выслушать несколько предложений руки и сердца. На одно из них она даже ответила согласием. На вопрос о том, где же они будут жить, новоиспеченный жених ответил, что в ее квартире. Ему ведь некуда ее вести – не к родителям же.
Этот брак был недолгим – год, наверное, не больше. Когда Дианка заявила ему, что хочет развода, он не противился, однако спросил: «А я по-прежнему буду у тебя жить?» Разумеется, после этого он вместе со своими вещами был отправлен на поиски нового жилья.
Мало ли таких случаев в нашей жизни? Раньше мужчина должен был построить дом, вырастить сына и посадить дерево. Теперь эти важные жизненные цели должна реализовать женщина. А мужчина, как в анекдоте, должен построить жену, вырастить пивной живот и посадить печень.
Теперь, если родилась дочь, родители должны думать о приобретении жилья, чтобы в будущем девушка удачно вышла замуж. А если родился мальчик, то и волноваться не о чем! Мужчины все больше и больше перенимают линию поведения альфонсов и жиголо. Конечно, во многом виноваты мы сами – ведь женщине так хочется любви и ласки, и, если по доброй воле ей этого никто не дает, она согласна «купить» того, кто даст ей все это. А даст ли?!
Мужчины, будьте мужчинами! Строить дом – это ваша обязанность! А женщина в этот дом принесет красоту, тепло, любовь и запах ванильных булочек!