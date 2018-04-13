Правильное поведение в разговоре о повышении зарплаты

Кроме того, перемены не всегда бывают положительными. Таким образом, можно сказать, что намного проще и выгоднее научиться просить о повышении зарплаты. Конечно, чтобы сделать это, придется собрать всю свою самоуверенность, а также обдумать самые убедительные аргументы. Например, можно вооружиться информацией о том, сколько получают специалисты вашего уровня в соседней организации или вообще по городу. Не лишним также будет проанализировать финансовые возможности работодателя и подготовить список собственных достижений. Не стоит упускать из виду уровень инфляции, которая только за прошлый год, согласно официальным данным, составила 12 процентов. Во многих сферах, за прошедший год средняя заработная плата работников возросла на 20-30 процентов.

Можно при возможности сравнить свою зарплату с зарплатой других сотрудников в компании, находящихся на той же должности. Хотя, во многих организациях информацию о зарплатах сотрудников скрывают от их коллег. И только после анализа всей информации, уже следует определиться с тем, зарплаты какого размера хочется добиться. Если установить слишком высокую планку, то начальство, однозначно, не повысит оклада. К тому же есть риск испортить отношения с руководством, что в дальнейшем чревато потерей работы. Если же речь пойдет о разумных цифрах, то далее необходимо определиться со стратегией разговора.

Дело в том, что в этом разговоре инициатива исходит от работника, поэтому важно не допустить, чтобы начальник перехватил нить разговора. Можно попробовать отрепетировать этот разговор с кем-нибудь из коллег, которые хорошо знают характер начальства и его манеру разговора. В общих чертах разговор должен выглядеть таким образом: сотрудник просит о повышении зарплаты и при этом объясняет, что предлагает организации от себя. В некоторых случаях можно просить не о повышении оклада, а, например, почасовую оплату труда или процент от сделок. Тогда в конечном результате, работник получит хорошую мотивацию труда и увеличение доходов.

Никогда не следует в разговоре с начальством прибегать к шантажу относительно увольнения, приводить аргументы типа «Моя зарплата меньше, чем у Пети». Стоит вспомнить о правиле бумеранга, так как любой негатив возвращается обратно, причем, явно не в виде увеличения оклада. Также при разговоре с начальством следует отказаться от любых эмоций и не пытаться давить на жалость. Можно посоветоваться с психологами о том, какой аргумент будет самым впечатляющим. Причем этот аргумент, стоит приберечь до конца беседы. Кроме того, если уж разговор о повышении зарплаты был начат, то нужно довести беседу до логического завершения и получить либо положительный, либо отрицательный ответ. Если начальник сказал, что подумает, значит, беседа закончилась неудачно.

Лучше уж, в таком случае, получить отказ. Так как, тогда уже можно попросить объяснить причину отказа, спросить, что нужно сделать для повышения зарплаты или же попросить перевести на другую должность. Или предложить вернуться к этому разговору через несколько месяцев. Заводить разговор о повышении заработной платы нужно хотя бы раз в год или раз в два года. За это время можно потренироваться говорить корректными формулировками.