Лунный календарь окрашивания волос на апрель 2018 года

Лунный календарь окрашивания волос на апрель 2018 от Ivona поможет вам определиться, когда лучше всего можно смело отправляться в салон и менять свой весенний имидж, чтобы нравиться себе и окружающим. Также существуют дни, когда не стоит красить волосы, чтобы не навредить волосам и здоровью в целом.

Когда окрашивать волосы в апреле 2018 года

Благоприятные дни для окрашивания волос во второй половине апреля: 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28 числа. Дни, когда не стоит менять имидж во второй половине апреля: 15, 21, 27, 29 числа.

А теперь подробнее рассмотрим, когда и в какие цвета лучше окрашивать волосы в апреле 2018 года, и каким образом выбранный цвет может повлиять не только на вашу прическу, но также на самочувствие, отношения и на жизнь в целом.

Лунный календарь окрашивания волос на вторую половину апреля 2018 года – ежедневный прогноз

15 апреля – не стоит менять сегодня цвет волос, лучше оздоровить их.

16 апреля – нейтральный день для окрашивания волос.

17 апреля – окрашивание волос желательно только натуральными красками.

18 апреля – оптимальный вариант для ваших волос – светлые тона.

19 апреля – разрешены любые эксперименты над волосами.

20 апреля – отдайте предпочтение натуральным красителям.

21 апреля – неподходящий день для окрашивания волос.

22 апреля – хорошее время для экспериментов над имиджем.

23 апреля – для окрашивания предпочтительна рыжина. 24 апреля – выбирайте естественный цвет шевелюры.

25 апреля – для окраски выбирайте светлые цвета.

26 апреля – остановите выбор на родном цвете.

27 апреля – перенесите смену имиджа на другой день.

28 апреля – выбирайте темные оттенки для волос.