Лунный календарь окрашивания волос на апрель 2018 года

Узнайте по лунному календарю лучшие дни, когда можно окрашивать волосы в апреле 2018, пишет Ivona.
Лунный календарь окрашивания волос на апрель 2018 от Ivona поможет вам определиться, когда лучше всего можно смело отправляться в салон и менять свой весенний имидж, чтобы нравиться себе и окружающим. Также существуют дни, когда не стоит красить волосы, чтобы не навредить волосам и здоровью в целом.
Когда окрашивать волосы в апреле 2018 года
Благоприятные дни для окрашивания волос во второй половине апреля: 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28 числа. Дни, когда не стоит менять имидж во второй половине апреля: 15, 21, 27, 29 числа.
А теперь подробнее рассмотрим, когда и в какие цвета лучше окрашивать волосы в апреле 2018 года, и каким образом выбранный цвет может повлиять не только на вашу прическу, но также на самочувствие, отношения и на жизнь в целом.
Лунный календарь окрашивания волос на вторую половину апреля 2018 года – ежедневный прогноз
15 апреля – не стоит менять сегодня цвет волос, лучше оздоровить их.
16 апреля – нейтральный день для окрашивания волос.
17 апреля – окрашивание волос желательно только натуральными красками.
18 апреля – оптимальный вариант для ваших волос – светлые тона.
19 апреля – разрешены любые эксперименты над волосами.
20 апреля – отдайте предпочтение натуральным красителям.
21 апреля – неподходящий день для окрашивания волос.
22 апреля – хорошее время для экспериментов над имиджем.
23 апреля – для окрашивания предпочтительна рыжина. 24 апреля – выбирайте естественный цвет шевелюры.
25 апреля – для окраски выбирайте светлые цвета.
26 апреля – остановите выбор на родном цвете.
27 апреля – перенесите смену имиджа на другой день.
28 апреля – выбирайте темные оттенки для волос.
29 апреля – сегодня желательно не краситься. 30 апреля – лучше выбрать темную краску.