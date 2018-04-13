3 полезных совета, как ухаживать за чувствительной кожей лица

Очищайте, тонизируйте и увлажняйте кожу лица. Утром и вечером каждая женщина должна очищать кожу лица от остатков макияжа и загрязнений окружающей среды. Поэтому косметологи рекомендуют выбирать очищающие средства которые не содержат спирта. Обладательницам чувствительной кожи лучше всего выбирать деликатную мицеллярную воду или мягкое молочко, которое предназначено для этой кожи. Если вы в поисках идеального крема для лица, тогда помните, что средство не должно содержать спирт, фталаты, парабены и эфирные масла, которые могут лишь усугубить ситуацию. Косметологи рекомендуют выбирать крем, в состав которого входят гиалуроновая и линолевая кислоты, пантенол, фитосфингозин и антиоксиданты.