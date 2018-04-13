3 полезных совета, как ухаживать за чувствительной кожей лица

Узнайте, как правильно ухаживать за чувствительной кожей лица.
Обладательницы чувствительной кожи очень часто жалуются на постоянные проблемы с кожей, которые могут возникнуть буквально из-за любых факторов: погода, ветер, солнце, неправильно подобранное средство и т.д. В основном женщины жалуются на постоянное чувство стянутости, шелушения, покраснения, раздражения, иногда даже жжение кожи лица. Чтобы минимализировать эти проблемы и создать защитный барьер, наша редакция решила написать самые действенные способы, которые помогут вернуть коже здоровый вид.
- Обратите внимание на косметику с пометкой “для чувствительной кожи“. Если вам подруга порекомендовала супердействующее средство для кожи лица, но вы сомневаетесь в его действии, тогда посмотрите, имеет ли это средство пометку “для чувствительной кожи“. Ведь обладательницы чувствительной кожи могут совсем по другому реагировать на компоненты в составе. Косметологи настаивают внимательно читать состав и пометки на этикетках средства, чтобы не усугубить проблемы на коже лица.
- Перед покупкой обязательно протестируйте средство. Если вы не желаете покрыться воспалением и другими “раскрасками“ лица, тогда протестируйте средства для чувствительной кожи. Для этого вы можете купить пробник, либо протестируйте средство в косметическом магазине, нанеся ее на тыльную сторону ладони. Буквально через пару минут вы увидите результат и убедитесь, подходит ли вам средство или нет
Очищайте, тонизируйте и увлажняйте кожу лица. Утром и вечером каждая женщина должна очищать кожу лица от остатков макияжа и загрязнений окружающей среды. Поэтому косметологи рекомендуют выбирать очищающие средства которые не содержат спирта. Обладательницам чувствительной кожи лучше всего выбирать деликатную мицеллярную воду или мягкое молочко, которое предназначено для этой кожи. Если вы в поисках идеального крема для лица, тогда помните, что средство не должно содержать спирт, фталаты, парабены и эфирные масла, которые могут лишь усугубить ситуацию. Косметологи рекомендуют выбирать крем, в состав которого входят гиалуроновая и линолевая кислоты, пантенол, фитосфингозин и антиоксиданты.