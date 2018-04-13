Применяем лекарства правильно

1. Нельзя измельчать или разжевывать таблетки в оболочках если об этом не упомянуто в рецепте.

2. Не запивайте таблетки чаем, молоком или кофе, если это необговаривается в аннотации.

3. Любые лекарства глотайте сидя, если это возможно.

4. Лежачему больному надо во время приема приподнять голову и оставить его в таком положении на 5 – 10 минут.

5. Капсулы лучше принимать стоя. При горизонтальном положении тела капсула может прилипнуть к стенке пищевода и вызвать воспаление, поэтому после приема желательно постоять или походить.

6. Лекарственные сиропы – это лишний сахар, красители, ароматизаторы. Если существует аналогический препарат в таблетках, лучше отдать предпочтение ему.

7. Чтобы соблюсти дозировку глазных капель, перед закапыванием прижмите пальцем внутренний угол глаза.

8. Мазь накладывайте тонким слоем, именно столько сколько надо для лечебного действия.

9. После введения свечей впрямую кишку надо полежать 10 – 20 минут, а ребенку нажать попу рукой – чтобы лекарство не оказалось снаружи.