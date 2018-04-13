Как избавиться от ревности

Частые подозрения и придирки в неверности заставляют партнера начать по-настоящему изменять, что может разрушить семейный очаг. Такое случается из-за усталости подтверждать свою непорочность. Ревность перестанет проявляться, если партнеры не будут сомневаться и мучить друг друга.

Не выискивать поводов для ревности. Часто эмоциональные и ревнивые супруги ищут поводы, чтобы устроить сцены ревности. Начинают проверять телефон и лазить в сообщениях, проверять телефонную книгу звонков, искать в карманах одежды фото или записки, и проверять рубашки на следы от помады или запаха чужого парфюма – это жуткая и бесконечная игра, не приносящая никаких положительных эмоций.

Несколько способов избавиться от ревности:

1. Поднять свою самооценку. Во множестве ситуаций ревность женщины зависит не от отношения мужчины к ней, а проблема в ее личности. Ревнивицы – это женщины, страдающие неуверенностью в своей персоне. Они мучают себя тем, что любимый мужчина их бросит, и уйдет к более красивой, привлекательной, начитанной и с формами даме. Чтобы отвлечься от пессимистичных мыслей, необходимо поднять свою самооценку, занимаясь аутотренингом, личностным развитием, больше читать и исследовать интересную литературу, да и просто проводить больше времени с интересными и успешными людьми. Женщина, которая в себя верит, не позволит себя обидеть, знает себе цену и она уверена, что лучше всех.

2. Отказаться чувства собственичества. Принять для себя, что мужчина - это такой же человек с чувствами, как и женщина, а не собственность. Он волен принимать решения в своей жизни по своему усмотрению, и как захочет.

3. Радостные и положительные мысли. Негативные мысли сидят в подсознании, нужно их направлять в положительное русло. К примеру, «у него появилась любовница», «я его возлюбленная и единственная». Повторять такие мысли нужно по нескольку раз, как только появляется намек на ревность.

4. Реализоваться себя в жизни. Ревность просыпается у людей от скуки и пустой жизни, в которой нет цели. Этому есть решение поставить себе цель и идти к ней, реализовать себя в работе и любимом деле. Вследствие чего негативные мысли об измене любимого мужчины пропадут без следа.