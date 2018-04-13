Влюбленность или любовь?

1. Вожделение. Физическая привлекательность становится основным параметром для первой фазы влюбленности. Проявляется в виде бесконтрольного влечения к объекту симпатии. В голове часто проскальзывают мысли о вожделении, что приносит удовольствие и эйфорию. Влюбленный человек чувствует эмоциональное возбуждение.

2. Страсть. Воспринимаются только положительные стороны партнера, негативные качества не берутся в расчет. С помощью розовых очков легко видеть то, что хочется. Выбранный человек видится эталоном. Минусы незначительны, все проблемы решаемы. Партнерам думается, что они нашли свои идеальную половинку. Интимная жизнь кружит голову.

3. Привязанность. Совершенный образ постепенно блекнет, на первостепенный план выходит реальная личность. У нее есть свои шероховатости и комплексы. Только после того, как пара начинает рассеивать налет идеализации, отношения переходят в стабильное и серьезное русло.