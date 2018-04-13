пятница, 13 апреля 2018 г.
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Влюбленность или любовь?

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Любовь. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Влюбленность наполняет жизнь волнующими событиями. На кого-то она обрушивается, как горная лавина. А к некоторым подкрадывается незаметно и вкрадчиво. Но в какой бы форме не проявлялась, она неизменно проходит через три фазы, пишет Sex-news.

1. Вожделение. Физическая привлекательность становится основным параметром для первой фазы влюбленности. Проявляется в виде бесконтрольного влечения к объекту симпатии. В голове часто проскальзывают мысли о вожделении, что приносит удовольствие и эйфорию. Влюбленный человек чувствует эмоциональное возбуждение.

2. Страсть. Воспринимаются только положительные стороны партнера, негативные качества не берутся в расчет. С помощью розовых очков легко видеть то, что хочется. Выбранный человек видится эталоном. Минусы незначительны, все проблемы решаемы. Партнерам думается, что они нашли свои идеальную половинку. Интимная жизнь кружит голову.

3. Привязанность. Совершенный образ постепенно блекнет, на первостепенный план выходит реальная личность. У нее есть свои шероховатости и комплексы. Только после того, как пара начинает рассеивать налет идеализации, отношения переходят в стабильное и серьезное русло.

Не все, что кажется любовью, в действительности таковой и является. Порой инстинкты главенствуют над рассудительностью и логикой.

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