Позы для анального секса

Наверное, каждой паре нравится менять позы в сексе. Конечно, среди них найдутся и такие кто вообще не хотят даже использовать анальный секс, ведь наслышаны об этом много отрицательных мнений. Но всего этого можно избежать только потому, что нужно выбрать правильную позу, пишет Sex-news.
И если даже вы нашли ту самую позу, в которой заниматься сексом не так больно, то все равно не забывайте придерживаться специальных норм и правил, которые нарушать никак нельзя. Каждое движение нужно делать аккуратно и учитывать все ее пожелания.
Если все правильно сделать, то можно получить великолепные ощущения, которые запомнятся вам надолго.
Представляем вашему вниманию новые и очень интересные позы, которые можно менять и получать новые ощущения.
Первой позой является, когда женщина лежит на спине и при этом немного раздвигает ноги, а мужчина аккуратно в нее входит сверху. Вот только не стоит ее применять, если у мужчины слишком длинный член. Конечно, не всем мужчинам данная поза может нравиться.
А вот следующая поза может подойти практически любой паре и даже тем мужчинам, у которых слишком длинный член. Женщина лежит на боку, мужчина ложится на этот же бок и раздвигает ногу женщины, она может поднять ее наверх, а может просто придвинуть ногу немного вперед.