пятница, 13 апреля 2018 г.
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Разрыв уздечки. Что делать?

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Секс

ФОТО: Scanpix

Уздечка является соединительной перепонкой между крайней плотью и головкой члена. Про отсутствии патологии она достаточно эластичная, большая и прочная, но в некоторых случаях она коротка и недостаточно эластична. Такое нарушение строения- одна из причиной разрыва. Кроме того, уздечка рвётся в результате слишком интенсивных движений, полового контакта с девственницей или в том случае, если влагалище плохо увлажнено, пишет Sex-news

Момент достаточно конфузный, он способен омрачить страсть, но главное, это довольно болезненно. Мужчина испытывает резь, боль, область разрыва сильно щиплет. Необходима первая помощь:

- область разрыва следует сжать пальцами и продержать 10-15 минут;

- во избежание ишемии головки, пережимать не рекомендуется;

- после прекращения кровотечения область порыва обработать любым антисептиком;

- забинтовать член, следует помнить, что пережатие исключено.

В дальнейшем не следует затягивать с визитом к урологу, иначе разрывы повторятся неоднократно. А в результате уздечка будет становиться короче и короче, ведь образуется неправильно срастающийся без вмешательства врача, рубец, а уздечка становится всё менее эластичной. Кроме того, неизбежны проблемы с эрекцией и оргазмом. 

Поэтому халатность здесь неуместна.

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