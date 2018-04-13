Разрыв уздечки. Что делать?

Уздечка является соединительной перепонкой между крайней плотью и головкой члена. Про отсутствии патологии она достаточно эластичная, большая и прочная, но в некоторых случаях она коротка и недостаточно эластична. Такое нарушение строения- одна из причиной разрыва. Кроме того, уздечка рвётся в результате слишком интенсивных движений, полового контакта с девственницей или в том случае, если влагалище плохо увлажнено, пишет Sex-news.