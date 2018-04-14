Сибирские ученые вывели сладкий перец с повышенным содержанием витамина С

Сибирские специалисты из Института цитологии и генетики вывели уникальный сорт сладкого перца, который может похвастаться повышенным содержанием витамина С. В то время как уровни данного витамина в перце отличаются сильной зависимостью от погодных условий и разнятся по годам, содержание аскорбиновой кислоты в новом овоще всегда сохраняются постоянными. Кроме того, перец отличается высокой урожайностью – 5-6 кг с квадратного метра. Культура получила название «Египетская сила» за плоды пирамидальной формы, напоминающие египетские пирамиды, пишет Kedem.