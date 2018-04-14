суббота, 14 апреля 2018 г.
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Сибирские ученые вывели сладкий перец с повышенным содержанием витамина С

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Болгарский перец. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Сибирские специалисты из Института цитологии и генетики вывели уникальный сорт сладкого перца, который может похвастаться повышенным содержанием витамина С. В то время как уровни данного витамина в перце отличаются сильной зависимостью от погодных условий и разнятся по годам, содержание аскорбиновой кислоты в новом овоще всегда сохраняются постоянными. Кроме того, перец отличается высокой урожайностью – 5-6 кг с квадратного метра. Культура получила название «Египетская сила» за плоды пирамидальной формы, напоминающие египетские пирамиды, пишет Kedem

Сообщается, что данная новинка будет интересна как профессиональным фермерам, так и дачникам-любителям. В ближайшее время перец «Египетская сила» будет включен в государственный реестр овощных культур, а его семена поступят в продажу примерно через год. 

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