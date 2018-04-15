воскресенье, 15 апреля 2018 г.
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  • В древней китайской гробнице обнаружили 2000-летнее вино

В древней китайской гробнице обнаружили 2000-летнее вино

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Во время раскопок древних гробниц китайские археологи обнаружили кувшин, внутри которого находилось около 300 мл рисового вина, имеющего выдержку более 2000 лет, пишет Kedem

Находка была сделана в китайской провинции Шэньси на северо-западе страны и относится к временам династии Цинь (226-207 годы до н.э.). Исследователи сообщают, что жидкость молочно-белого цвета содержала алкогольные вещества, такие как гидроксипролин и глутаминовую кислоту – это говорит о том, что уже в те времена китайцы владели секретами приготовления ферментированных алкогольных напитков. Эксперты считают, что данное вино использовалось в качестве жертвоприношения для умерших. 

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