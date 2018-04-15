В древней китайской гробнице обнаружили 2000-летнее вино

Находка была сделана в китайской провинции Шэньси на северо-западе страны и относится к временам династии Цинь (226-207 годы до н.э.). Исследователи сообщают, что жидкость молочно-белого цвета содержала алкогольные вещества, такие как гидроксипролин и глутаминовую кислоту – это говорит о том, что уже в те времена китайцы владели секретами приготовления ферментированных алкогольных напитков. Эксперты считают, что данное вино использовалось в качестве жертвоприношения для умерших.