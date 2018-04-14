Что такое coworking?

Коворкинг (англ. co-working, совместно работающие) — это новая форма организации рабочего пространства. Она подразумевает, что вместо того, чтобы работать дома, люди (часто фрилансеры, журналисты и менеджеры) снимают общее помещение, оставаясь независимыми и свободными, но не испытывая при этом недостатка в общении, работая вместе, делясь идеями и помогая друг другу, сообщает Dvorec.
В 2005 году молодой программист Бред Ньюберг в процессе своего карьерного роста столкнулся с современной и актуальной проблемой выбора. «Сейчас мой выбор — либо офисная работа с ее определенностью и общением с сотрудниками, либо фриланс с его свободой и независимостью. Но почему я не могу получить и то, и другое?» — стал размышлять он... и решил совместить оба варианта. Он арендовал большое помещение в офисном здании, предложив использовать его для работы таким же «свободным художникам», придумал слово co-working — и создал целое движение.
Инициатива Ньюберга дала жизнь явлению, которое за три года распространилось по всему миру (обширный список коворкинг-офисов в разных странах можно увидеть по адресу coworking.pbwiki.com). Совместные офисы представляют собой довольно большие помещения с кухней, одной или несколькими переговорными и оборудованы необходимой офисной инфраструктурой — от Wi-Fi-интернета до принтеров и сканеров (мебель — само собой) — для обслуживания всех «постояльцев». Каждый, кто использует такую территорию на постоянной основе, платит ежемесячно определенную сумму, размер которой зависит от того, закреплено ли за ним рабочее место, стол целиком или же он использует стол или диван, которые в данный момент свободны. В США многие коворкинг-офисы разрешают любому прийти и поработать без оплаты, но если человек становится постоянным посетителем, его просят оплатить рабочее место. Стоимость аренды стола и ключей для круглосуточного доступа в офис составляет в среднем $350 в месяц, а просто ключей, без оплаты закрепленного за вами места — около $250. Такие офисы удобны не только фрилансерам, но и компаниям, сотрудники которых разбросаны по разным городам или странам. А еще они удобны тем, кто только выходит на новый для себя рынок (в незнакомом городе или стране) и не имеет при этом достаточного бюджета для съема полноценного офиса.
Хотя некоторые из коворкинг-офисов получили известность и громкое имя, обычно они являются чем-то средним между коммуналками 60-х и кафе-клубами 90-х. Сообщество коворкеров, вооруженных ноутбуками с Wi-Fi и мобильными телефонами, в некотором роде является вдохновенной пародией на вековую практику художников или писателей, объединяющихся для аренды студий. Большинство участников говорят, что они принимают участие в движении по тем же причинам, которые вдохновляли и Ньюберга: они любят свободу и самостоятельность, но работать дома, в одиночестве, не очень приятно и эффективно.
«Даже людям, которые считают себя антисоциальными, необходимо бывать в обществе других людей. Хотя бы тогда, когда они работают», — говорит Лаура Форлано, научный сотрудник проекта «Information Society», изучающая людей, которым нравится работать в клубах и кафе.
Коворкинг не накладывает особых ограничений ни на профессию и статус участника, ни на параметры помещения и сообщества. «The Hat Factory» в Сан-Франциско — это жилой чердак, первый офис Ньюберга, в котором постоянно живут три человека, а в течение дня работают и другие люди. «Citizen Space», в том же Сан-Франциско — это деловой коворкинг-офис, созданный консалтинговой фирмой «Citizen Agency».
Некоторые фирмы арендуют места в таких офисах для наемных работников, надеясь, что так получится дешевле и продуктивнее. Другие же создают свои внутренние коворкинг-клубы, в которые, впрочем, могут приходить не только сотрудники компании. Практически все организаторы проводят политику «открытых дверей», чтобы любой человек мог бесплатно поработать в этой атмосфере какое-то время и оценить ее. Впрочем, и цены обычно дифференцированы: одни участники арендуют полные места, другие могут отказаться от большинства услуг и платить только за использование Wi-Fi или конференц-зала.
В России это движение только начинает развиваться: буквально несколько месяцев прошло с тех пор, как появилось первое упоминание об этой любопытной модели. Тем не менее, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге это движение уже получило идеологическую и финансовую поддержку. Клуб «The Tower» в Екатеринбурге, центр «Life Creativity Lab» в Москве и офис «New Level» в Санкт-Петербурге зарегистрированы на общем русскоязычном коворкинг-портале «Munga.ru» и действуют уже несколько месяцев - вполне достойно.
Наполнение коворкинг-офисов — то, чем по праву могут гордиться их организаторы. Сегодняшние тенденции к обустройству помещений в креативном, интересном и привлекательном стиле раскрываются здесь в полной мере. Сравните, например, фотографии из офисов Yahoo! или Pixar с фотографиями из «Вулыка» или «Башни» — и вы поймете, почему молодые фрилансеры мира ИТ поддерживают это движение.
Как бизнес, это движение очень непросто проявляет себя. С одной стороны, организаторы центров хотят компенсировать свои вложения и не видят способа лучше, чем повысить в счет этого арендную плату. С другой стороны, определенный тип людей, привлекаемый идеей, создает высококреативную, доверительную и открытую атмосферу, в которой меркантильные нотки выглядят совершенно чуждо. Как именно будет развиваться движение, покажет время. А пока что — изобретательные молодые ребята кроят этот мир по-своему.
Ну и хорошо. Главное, чтобы не было хуже, верно?