Что такое coworking?

В 2005 году молодой программист Бред Ньюберг в процессе своего карьерного роста столкнулся с современной и актуальной проблемой выбора. «Сейчас мой выбор — либо офисная работа с ее определенностью и общением с сотрудниками, либо фриланс с его свободой и независимостью. Но почему я не могу получить и то, и другое?» — стал размышлять он... и решил совместить оба варианта. Он арендовал большое помещение в офисном здании, предложив использовать его для работы таким же «свободным художникам», придумал слово co-working — и создал целое движение.

Инициатива Ньюберга дала жизнь явлению, которое за три года распространилось по всему миру (обширный список коворкинг-офисов в разных странах можно увидеть по адресу coworking.pbwiki.com). Совместные офисы представляют собой довольно большие помещения с кухней, одной или несколькими переговорными и оборудованы необходимой офисной инфраструктурой — от Wi-Fi-интернета до принтеров и сканеров (мебель — само собой) — для обслуживания всех «постояльцев». Каждый, кто использует такую территорию на постоянной основе, платит ежемесячно определенную сумму, размер которой зависит от того, закреплено ли за ним рабочее место, стол целиком или же он использует стол или диван, которые в данный момент свободны. В США многие коворкинг-офисы разрешают любому прийти и поработать без оплаты, но если человек становится постоянным посетителем, его просят оплатить рабочее место. Стоимость аренды стола и ключей для круглосуточного доступа в офис составляет в среднем $350 в месяц, а просто ключей, без оплаты закрепленного за вами места — около $250. Такие офисы удобны не только фрилансерам, но и компаниям, сотрудники которых разбросаны по разным городам или странам. А еще они удобны тем, кто только выходит на новый для себя рынок (в незнакомом городе или стране) и не имеет при этом достаточного бюджета для съема полноценного офиса.

Хотя некоторые из коворкинг-офисов получили известность и громкое имя, обычно они являются чем-то средним между коммуналками 60-х и кафе-клубами 90-х. Сообщество коворкеров, вооруженных ноутбуками с Wi-Fi и мобильными телефонами, в некотором роде является вдохновенной пародией на вековую практику художников или писателей, объединяющихся для аренды студий. Большинство участников говорят, что они принимают участие в движении по тем же причинам, которые вдохновляли и Ньюберга: они любят свободу и самостоятельность, но работать дома, в одиночестве, не очень приятно и эффективно.

«Даже людям, которые считают себя антисоциальными, необходимо бывать в обществе других людей. Хотя бы тогда, когда они работают», — говорит Лаура Форлано, научный сотрудник проекта «Information Society», изучающая людей, которым нравится работать в клубах и кафе.