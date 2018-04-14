Легкого пути, или Как сложить в чемодан только полезные вещи?

Нельзя обойти деликатный вопрос белья. Его нужно брать в достатке, дабы не сделать мелкую стирку ежевечерним ритуалом или не слишком разоряться на прачечную. Тут принцип один: чем длинней путешествие, тем больше белья.

Очень нежелательно брать в поездку драгоценности, в том числе дорогие часы. Если поездка предполагает «статусные» мероприятия, обойдитесь минимумом таких вещей. Сами знаете: «золото-брильянты» могут привлечь к их обладателям ненужное внимание. Если вы едете просто отдыхать, не набирайте украшений: максимум — любимые серьги и кольцо. Кстати, ювелирные изделия во многих странах — популярный сувенир.

Отдельный вопрос — средства ухода: дезодоранты, кремы, зубные пасты. По отдельности они весят 100-250 граммов, а вместе взятые серьезно утяжеляют багаж. Попробуйте сложить эти средства в пакет и взвесить — выйдет под килограмм! А если вас двое и больше?

В любом случае не надо брать мыло и гель для душа: этот набор предлагает даже двухзвездочный отель.

Если вы экономны, лучший вариант — «берем всё начатое». Полтюбика зубной пасты, начатый гель для бритья, неполный флакон любимого шампуня — в пути на отдых чемодан будет легче, а обратно «остатки» можно не везти. Одноразовую бритву и старую зубную щетку тоже можно выкинуть перед выездом из отеля.

Если вы не считаете разорением 20-30 евро на кремы для загара и гель для волос — не берите их. Купите на месте: эти товары доступны везде.

Если едете к теплым морям, на месте можно купить и зонтик. Не факт, что он пригодится, жарким-то южным летом — зачем лишнюю тяжесть в чемодане тащить?

Едете в пляжный тур — много полотенец не набирайте: хватит большого пляжного на каждого путешественника. Прочее вам дадут в отеле. Кстати, полотенце можно купить на месте — красивый и практичный сувенир. Если ваш тур «городской» и не предполагает купаний, не берите полотенец вовсе. Как и купальных костюмов — кроме случаев, когда вы твердо решили ходить в бассейн при отеле.

Однозначно лишняя вещь в багаже — утюг. По просьбе гостя утюги выдают почти все отели, а в 4* и выше есть услуга глажки белья. Если ваша поездка не предполагает официальных мероприятий, утюг вам, скорей всего, не потребуется.

Аптечка: обязательна в любом случае. Особенно если вы в возрасте, страдаете аллергией либо хроническими недугами или с вами едут маленькие дети. Если вы носите линзы, берите в путь початый флакончик раствора емкостью 100 мл и меньше: на 2 недели хватит. Остатки можно выплеснуть, бутылочку домой не везти.