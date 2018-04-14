Легкого пути, или Как сложить в чемодан только полезные вещи?

Лето — пора отпусков. Многие из нас поедут к морю или отправятся в познавательную поездку. А где поездка — там чемоданы, пишет Dvorec. Иногда очень тяжелые… Как собрать чемодан, чтобы не было мучительно тяжко? Как определить, что пригодится на отдыхе, а что лучше оставить дома?
Сначала определимся с главными принципами:
1. Чемодан должен быть максимально легким. Как этого добиться? Брать только нужное!
2. Минимум добра — максимум пользы. То есть каждая вещь, которую вы решили взять с собой, должна пригодиться в поездке (в идеале несколько раз).
3. Чем позже/реже будет использована вещь, тем глубже она должна лежать в чемодане.
А теперь переходим к деталям: что брать в туристическую поездку и как провести правильную упаковку чемодана.
Вопрос первый: что берем?
Сначала решим, что именно брать с собой. Для этого разделим весь потенциальный багаж на группы по назначению: документы и ценности; техника; аптечка; одежда и обувь; белье и полотенца; косметика и средства ухода; аксессуары и украшения. (Можно записать эти группы на лист бумаги, для ускорения процесса выбора.) Теперь открываем шкафы, шкафчики и тумбы и начинаем отбирать.
Самое главное в поездке — документы, деньги/кредитки и техника (мобильник, фото- и видеокамеры, ноутбук и т. п.). Излишне говорить, что всё это поедет в ручной клади (в отдельной сумке, если путешествуете поездом или на теплоходе). А вот зарядные устройства разумней сложить в чемодан.
«Везти не надо оставлять»
Где ставить запятую, зависит от ваших приоритетов и финансов. В любом случае помним о Главных Принципах: легкий чемодан; необходимая вещь; частое использование.
Одежда и обувь: пожалуй, это труднейший пункт при отборе. Здесь руководствуемся следующим:
- «часть одежды на мне в день отъезда»;
- максимальная комбинаторность;
- одежда не требует глажки;
- соответствие погоде;
- соответствие типу отдыха.
Поясним два последних пункта.
Чтобы узнать, какая погода в выбранном вами городе, воспользуйтесь профильным интернет-ресурсом. Прогноз желательно узнать на 5-7 дней вперед: хорошие порталы не очень ошибаются. Грозят похолоданием? Возьмите пару вещей потеплее.
Если вы едете отдохнуть на уик-энд, в паломнический тур или в насыщенную экскурсиями поездку, вряд ли понадобится большой гардероб: времени на переодевания особо не будет, да и сил тоже. 2-3 майки или блузки, юбка/брюки и джинсы — всё!
Если вы едете за границу, наверняка вам захочется обновить гардероб. В любом случае, берите лишь самую необходимую (и любимую) одежду и обувь: во-первых, чемодан легче; во-вторых, в лавках и магазинах будете одеваться словно бы с нуля — так и проще, и увлекательней.
Чего точно не стоит набирать, так это тяжелых аксессуаров: громоздких бус, ремней с фигурными пряжками, массивных сумок и т. п. Не надо брать много обуви — максимум три пары. Поскольку едете «из лета в лето», обуйтесь в первую пару обуви, а вторую положите в чемодан. Второй парой могут быть пляжные шлепанцы, удобные скетчеры/босоножки на низкой платформе (если вас ждут экскурсии) или «парадная» обувь. Если вас ждут дискотеки, концерт или официальные мероприятия, можно захватить третью пару. В этом случае подбирайте одежду с особым тщанием — чтобы не набрать лишнего.
Нельзя обойти деликатный вопрос белья. Его нужно брать в достатке, дабы не сделать мелкую стирку ежевечерним ритуалом или не слишком разоряться на прачечную. Тут принцип один: чем длинней путешествие, тем больше белья.
Очень нежелательно брать в поездку драгоценности, в том числе дорогие часы. Если поездка предполагает «статусные» мероприятия, обойдитесь минимумом таких вещей. Сами знаете: «золото-брильянты» могут привлечь к их обладателям ненужное внимание. Если вы едете просто отдыхать, не набирайте украшений: максимум — любимые серьги и кольцо. Кстати, ювелирные изделия во многих странах — популярный сувенир.
Отдельный вопрос — средства ухода: дезодоранты, кремы, зубные пасты. По отдельности они весят 100-250 граммов, а вместе взятые серьезно утяжеляют багаж. Попробуйте сложить эти средства в пакет и взвесить — выйдет под килограмм! А если вас двое и больше?
В любом случае не надо брать мыло и гель для душа: этот набор предлагает даже двухзвездочный отель.
Если вы экономны, лучший вариант — «берем всё начатое». Полтюбика зубной пасты, начатый гель для бритья, неполный флакон любимого шампуня — в пути на отдых чемодан будет легче, а обратно «остатки» можно не везти. Одноразовую бритву и старую зубную щетку тоже можно выкинуть перед выездом из отеля.
Если вы не считаете разорением 20-30 евро на кремы для загара и гель для волос — не берите их. Купите на месте: эти товары доступны везде.
Если едете к теплым морям, на месте можно купить и зонтик. Не факт, что он пригодится, жарким-то южным летом — зачем лишнюю тяжесть в чемодане тащить?
Едете в пляжный тур — много полотенец не набирайте: хватит большого пляжного на каждого путешественника. Прочее вам дадут в отеле. Кстати, полотенце можно купить на месте — красивый и практичный сувенир. Если ваш тур «городской» и не предполагает купаний, не берите полотенец вовсе. Как и купальных костюмов — кроме случаев, когда вы твердо решили ходить в бассейн при отеле.
Однозначно лишняя вещь в багаже — утюг. По просьбе гостя утюги выдают почти все отели, а в 4* и выше есть услуга глажки белья. Если ваша поездка не предполагает официальных мероприятий, утюг вам, скорей всего, не потребуется.
Аптечка: обязательна в любом случае. Особенно если вы в возрасте, страдаете аллергией либо хроническими недугами или с вами едут маленькие дети. Если вы носите линзы, берите в путь початый флакончик раствора емкостью 100 мл и меньше: на 2 недели хватит. Остатки можно выплеснуть, бутылочку домой не везти.
Со 100-миллилитровой лекарственной тарой вас пустят даже в самолет — напомним, что с недавних пор в аэропортах строго следят за наличием в ручной клади чего бы то ни было жидкого. Анафеме предано всё текучее объемом больше 100 мл, включая крем для бритья и зубную пасту. Если летите самолетом и не хотите проблем с сотрудниками багажного контроля, сдайте ВСЕ ваши жидкости (кроме необходимых лекарств) в багаж.
Наконец, если вы курите, возьмите несколько пачек с собой: сигареты почти везде за границей безумно дороги. Рациональней всего брать блок — и запас приличный, и в чемодан уложить легче.
Вопрос второй: как пакуем?
Итак, мы определились, что уложить в чемодан (ы). Теперь возникает вопрос: как уложить?
Полезный совет: прежде всего составьте точный список вещей, которые берете в поездку. Список ускорит процесс сбора чемодана, к тому же его можно взять с собой — чтобы в отеле чего-нибудь не забыть. Если идея списка вам претит, сложите на диван все потенциально «экспортные» вещи, отсортируйте лишние — и можно собирать чемодан!
Процесс пошел
Здесь у каждого свой порядок — главное, чтобы порядок в чемодане вообще присутствовал. Не то, может выйти так, что на багажном контроле вас попросят достать «вон ту бутылочку», лежащую на дне в цепких объятиях полотенца и нижнего белья. Пресловутые жидкости лучше сложить ближе к крышке, а полотенце — на самое дно чемодана: до пляжа оно не понадобится.
Ближе всего к бокам, дну и крышке складываем предметы из ткани (одежду и т. п.) — благодаря такому упорядочиванию хрупким вещицам не страшны лихие грузчики. На обратном пути тот же принцип применим к бутылкам «сувенирного» вина.
Вместо заключения
Упаковались? Застегните чемодан и приподнимите его. Легкий, правда же? Приятно сознавать, что в нем ничего лишнего. Меньше ненужных вещей — легче путь и сладостней отдых…
Удачных и легких путешествий!