Личное пространство

Возможно, теперь мы меньше времени уделяем друзьям, живя с любимым. Или перестраиваем свой режим дня и не читаем книгу до 5 утра. Но, если нам что-то ДЕЙСТВИТЕЛЬНО важно и составляет неотъемлемую часть нашей жизни - надо обязательно оставлять для этого время!

Нам должно быть интересно жить! Жизнь должна быть многогранной! Да и потом, мы узнали друг друга именно такими, мы стали интересны друг другу с нашими хобби, друзьями, увлечениями! Так зачем же обеднять себя, а в последствии и своё общение с любимым, не оставляя себе времени для хобби и друзей! Другое дело, что важно находить разумный баланс, чтобы совместная жизнь не страдала, да и чтобы не терять друзей и себя! Кроме того, что касается друзей...Даже при условии, что мы двое самые дорогие и близкие друг другу люди, всё же друзья - это совсем другое! Любимый человек - это и друг и любовник, и собеседник,....Но друзей не заменит!! Тем более, для неё - подругу, для него - друга!!

Важно ходить в гости вместе и вообще проводить время с друзьями, но и давать своей половине оставаться со своими друзьями 1 на 1!!!

Ведь, в исключительно женской компании, так же, как в полностью мужской - свои особые разговоры, стиль общения, занятия. И мужчинам, и женщинам нужны их компании в чистом виде хоть время от времени! Так что, нужно спокойно относиться к этому и оставлять для таких встреч немного своего личного времени! А, иногда можно аккуратно спросить любимого (любимую) - ты давно видел своих друзей в последний раз, давай пригласим их (хочешь сходить сними в баню, покататься на велосипедах, сходить посидеть в ресторане,...). Жизнь у каждого из вас будет более полная, не будет ощущения, что ваша вторая половина после начала совместной жизни совсем оторвала вас от друзей и ваших хобби, а следовательно и в доме будет мир, покой и счастье, ощущение довольства!!!

Вот только ни в коем случае не думайте и не давайте думать своей половинке вот что: бывает, человек хочет провести время с друзьями, или не хочет смотреть с вами какой-то фильм, а хочет почитать, ...Это не значит, что он с ВАМИ не хочет быть или ему не важны ваши интересы!!! Просто, у человека есть свои, ему необходима частичка СВОЕГО ПРОСТРАНСТВА, СВОЕЙ жизни!!!

Время для отдыха!

Каждому человеку необходим отдых - это факт!! У каждого своё представление об отдыхе. Это может быть сон (некоторым для полноценного отдыха нужно 10-12 часов в выходной день!!! У каждого организм индивидуален - надо давать >себе и ближнему возможность отдохнуть так, чтобы ему потом было хорошо, человек был доволен и весел!!). Это может быть прогулка (есть люди, которые любят время от времени погулять одни, и не потому, что вдвоём плохо, не потому, что они бегут в наше отсутствие знакомиться с кем то и тем более ( о Господи J ) не собираются нам изменять! Просто, это другой отдых, свой ритм прогулки, свои места, даже своя удобная скорость шага. Кто-то любит включить музыку в наушники и один идти, не говоря ни с кем и смотреть по сторонам, или гулять и знакомиться с интересными людьми ( например, с иностранцами в центре города),... а кто-то любит посидеть и один послушать щебетание птиц,... Или полежать в ванне и помечтать, поразмышлять в спокойствии. Или сходить в баню, там посидеть в парилке или поплавать в бассейне! Не надо ограничивать себя или свою половину в возможности полноценно отдохнуть, даже если не всегда это отдых вдвоём! Потом он (она) возвращается к вам, и я вас уверяю, ваш отдохнувший, счастливый, спокойный партнёр, будет благодарен вам за возможность отдохнуть так, как ему хотелось! От это вам ведь только лучше!!!

Кроме того, каждому человеку просто необходимо оставаться время от времени один на один с собой - просто подумать, решить какие-то внутренние задачи, проанализировать что-то, возможно, заняться медитацией.

Так что, оставляйте себе время и находите личное пространство для полноценного отдыха, уединения!! Это в последствии пойдёт только на пользу вам и вашей семье!!!

Кроме всех положительных моментов замечу ещё вот что. Когда вы возвращаетесь к своему любимому из своего ''личного пространства'' ( с прогулки с подругами, или после горячей ванны, а может из сна, или оторвавший от интересной книги...) - вы успеваете соскучиться по любимому, вы ещё более чем раньше рады его видеть (и он вас), у вас произошло что-то интересное, чем вы можете поделиться, или пришла какая-то мысль, которую стоит обсудить. Так же и у него - а это только обогащает ваши отношения!!!! При этом, когда вы осознаёте важность для вас вашего сугубо личного времени и пространства, вы также осознаёте такую необходимость и у вашего партнёра! Тогда вы спокойно даёте ему возможность побыть в личном пространстве, уделить своим делам личное время (а в это время просто занимаетесь своими делами)! В результате - есть два удовлетворённых, спокойных, радостных человека, понимающих и принимающих потребности друг друга, а это делает вас ближе!!!