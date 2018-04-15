Пока я встречалась со своим любимым, я мечтала сначала: как можно больше времени проводить вместе, потом - жить вместе, чтобы почти не разлучаться, чтобы было много-много возможностей для общения,...НО! Мы стали жить вместе и что же?! Я стала чувствовать всё чаще, что мне то надо уединиться и почитать, то есть потребность пообщаться в интернете с подругой, которая живёт в другом городе, то мне надо поработать над каким то своим проектом,...Я поняла, что я ищу ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО в нашей общей квартире, в своей же семье! Я сначала испугалась - ОЙ! А это нормально? Любить человека, но искать свободное время, чтобы побыть одной?!!...
Но, к счастью, я довольно скоро осознала, что стремление к времени для себя и личному пространству - это нормально и даже необходимо в совместной жизни!!!
У каждого из двоих людей в паре была своя жизнь до того, как они стали жить вместе!! Конечно, пара, семья - это уже не один человек! Поэтому, когда две наши жизни почти сливаются в одну, наш образ жизни значительно меняется. Причём мы выбираем это сами, т.к. считаем, что вдвоём нам будет гораздо лучше, чем по - одному! И тем не менее, важно всегда помнить, что мы не становимся одним человеком до конца :) И даже в совместной, семейной жизни должна оставаться БОЛЬШАЯ доля нас самих, нашей прежней жизни, нашего личного пространства и времени!
Физическое пространство!
Когда двое людей живут вместе - это их общий дом, их общее пространство - вроде всё теперь общее! Вот здесь – то я на личном примере убедилась, что человеку в буквальном смысле НЕОБХОДИМО ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО! Не только в эмоциональном смысле, но и конкретно в материальном! Свои полки, где лежат только его (её) вещи, где стоят её кремы, его бритвы,... полка куда он всегда может бросить свои зажигалки, ключи, блокноты, ручки, диски,...и знать, что их никто не тронет и он возьмёт свои вещи там, где положил! Полка, где только её тетради с записями, вырезки из журналов, книги....и где она всё знает...
Его папка в компьютере, куда она не залезет и ничего не сотрёт! Её ОЧЕНЬ важные фотографии природы в компьютере, которые нельзя трогать, перетаскивать в другую папку - иначе она их не найдёт,...
За время нашей совместной жизни у нас определились полки, тумбочки и то пространство, которые только его или только мои (хотя есть и общие). Я стараюсь не бросать свои вещи на его полку, но и находя его вещи складывать все туда, где он всегда легко может их найти! Я стараюсь активно и глобально не перекладывать, не переставлять его вещи. И уж тем более, ничего не выбрасывать без разрешения!! Если я вижу бумажки с цифрами, буквами, которые писала не я, то я сначала спрошу - нужны ли они ему, а потом или выкину или положу туда, куда мой мужчина попросит! Несколько раз он рассказывал мне, как его мама много лет назад выкинула блокнот, который был ему очень важен (там были памятные записи, рисунки). Для неё это был просто детский уже исписанный блокнот,...но он много лет всё ещё помнит это!! Так что, я ту историю запомнила и не совершаю таких ошибок и спрашиваю даже про самые мелочи - а вдруг?!
Кроме того, у человека могут быть свои излюбленные места в доме! Может, кто-то чаще всего сидит на определённом стуле, читает у окна, ставит кружку именно на эту тумбочку....По возможности, хорошо бы не посягать на эти зоны комфорта, выбранные партнёром! Если же это общие любимые места - уступать возможность пользования!!!
Для человека вообще естественно желание уединения (хоть время от времени), это сильнее видно, когда общее пространство небольшое! У нас своя комната в коммунальной квартире и периодически возникает желание найти для своих личных занятий отдельное пространство. Поэтому, наша комната физически разделена на зоны: зона отдыха; зона, где компьютерный стол и тумбочка с книгами, и др. Так гораздо удобнее, можно уединиться, даже находясь вместе в небольшом помещении! Кроме того, бывает возможность полежать в ванне с книжкой или просто побыть там одному и поразмышлять! А когда у семьи своя квартира, да ещё если там несколько комнат, то это естественно и нормально, если время от времени любящие друг друга люди разбредаются по разным комнатам, кухням, ванным и на время остаются там одни!!
Время и место для работы и учёбы!
Двое стали жить вместе, но никто не отменил необходимость работать и потребность учиться, развиваться!! Есть люди, которые умудряются заниматься своими делами в любом месте, при любом шуме и т.д. Но таких немного! Остальным же нужно для этого уединение, спокойствие, относительная тишина (если эти занятия совершаются дома)! Проблемы начинаются, когда люди не считаются с интересами друг друга и отвлекают партнёра от работы или учёбы. Если, например, у них возникло взаимное желание пообщаться или вместе сходить в гости – тогда все просто и понятно. А вот если их занятия начинают противоречить друг другу, например, один смотрит фильм, слушает музыку, а другой читает; один делает физические упражнения, а другой решил помыть пол :),...). Как вроде всё просто и понятно, но всё же эти проблемы возникают часто!! Надо бы с самого начала совместной жизни научиться считаться друг с другом! Многие занятия не срочные можно перенести на другое время, в другое место, музыку сделать потише или слушать в наушниках - если партнёр учит что-то или работает!! Ведь мы полюбили друг друга именно такими - работающими, начитанными, образованными, развивающимися! Поэтому, не стоит мешать естественной потребности в развитии и необходимости работать! Это всё равно придётся делать, так не надо превращать занятия партнёра в СТРЕСС!!
Время для друзей и хобби!
Если до встречи с любимым, до нашей совместной жизни нам было что-то интересно, если мы занимались спортом, рисовали картины, писали стихи, придумывали рецепты, играли в конце концов в компьютерные игры,...если нам истинно было важно общение с друзьями - для нас это и потом остается важным!!
Возможно, теперь мы меньше времени уделяем друзьям, живя с любимым. Или перестраиваем свой режим дня и не читаем книгу до 5 утра. Но, если нам что-то ДЕЙСТВИТЕЛЬНО важно и составляет неотъемлемую часть нашей жизни - надо обязательно оставлять для этого время!
Нам должно быть интересно жить! Жизнь должна быть многогранной! Да и потом, мы узнали друг друга именно такими, мы стали интересны друг другу с нашими хобби, друзьями, увлечениями! Так зачем же обеднять себя, а в последствии и своё общение с любимым, не оставляя себе времени для хобби и друзей! Другое дело, что важно находить разумный баланс, чтобы совместная жизнь не страдала, да и чтобы не терять друзей и себя! Кроме того, что касается друзей...Даже при условии, что мы двое самые дорогие и близкие друг другу люди, всё же друзья - это совсем другое! Любимый человек - это и друг и любовник, и собеседник,....Но друзей не заменит!! Тем более, для неё - подругу, для него - друга!!
Важно ходить в гости вместе и вообще проводить время с друзьями, но и давать своей половине оставаться со своими друзьями 1 на 1!!!
Ведь, в исключительно женской компании, так же, как в полностью мужской - свои особые разговоры, стиль общения, занятия. И мужчинам, и женщинам нужны их компании в чистом виде хоть время от времени! Так что, нужно спокойно относиться к этому и оставлять для таких встреч немного своего личного времени! А, иногда можно аккуратно спросить любимого (любимую) - ты давно видел своих друзей в последний раз, давай пригласим их (хочешь сходить сними в баню, покататься на велосипедах, сходить посидеть в ресторане,...). Жизнь у каждого из вас будет более полная, не будет ощущения, что ваша вторая половина после начала совместной жизни совсем оторвала вас от друзей и ваших хобби, а следовательно и в доме будет мир, покой и счастье, ощущение довольства!!!
Вот только ни в коем случае не думайте и не давайте думать своей половинке вот что: бывает, человек хочет провести время с друзьями, или не хочет смотреть с вами какой-то фильм, а хочет почитать, ...Это не значит, что он с ВАМИ не хочет быть или ему не важны ваши интересы!!! Просто, у человека есть свои, ему необходима частичка СВОЕГО ПРОСТРАНСТВА, СВОЕЙ жизни!!!
Время для отдыха!
Каждому человеку необходим отдых - это факт!! У каждого своё представление об отдыхе. Это может быть сон (некоторым для полноценного отдыха нужно 10-12 часов в выходной день!!! У каждого организм индивидуален - надо давать >себе и ближнему возможность отдохнуть так, чтобы ему потом было хорошо, человек был доволен и весел!!). Это может быть прогулка (есть люди, которые любят время от времени погулять одни, и не потому, что вдвоём плохо, не потому, что они бегут в наше отсутствие знакомиться с кем то и тем более ( о Господи J ) не собираются нам изменять! Просто, это другой отдых, свой ритм прогулки, свои места, даже своя удобная скорость шага. Кто-то любит включить музыку в наушники и один идти, не говоря ни с кем и смотреть по сторонам, или гулять и знакомиться с интересными людьми ( например, с иностранцами в центре города),... а кто-то любит посидеть и один послушать щебетание птиц,... Или полежать в ванне и помечтать, поразмышлять в спокойствии. Или сходить в баню, там посидеть в парилке или поплавать в бассейне! Не надо ограничивать себя или свою половину в возможности полноценно отдохнуть, даже если не всегда это отдых вдвоём! Потом он (она) возвращается к вам, и я вас уверяю, ваш отдохнувший, счастливый, спокойный партнёр, будет благодарен вам за возможность отдохнуть так, как ему хотелось! От это вам ведь только лучше!!!
Кроме того, каждому человеку просто необходимо оставаться время от времени один на один с собой - просто подумать, решить какие-то внутренние задачи, проанализировать что-то, возможно, заняться медитацией.
Так что, оставляйте себе время и находите личное пространство для полноценного отдыха, уединения!! Это в последствии пойдёт только на пользу вам и вашей семье!!!
Кроме всех положительных моментов замечу ещё вот что. Когда вы возвращаетесь к своему любимому из своего ''личного пространства'' ( с прогулки с подругами, или после горячей ванны, а может из сна, или оторвавший от интересной книги...) - вы успеваете соскучиться по любимому, вы ещё более чем раньше рады его видеть (и он вас), у вас произошло что-то интересное, чем вы можете поделиться, или пришла какая-то мысль, которую стоит обсудить. Так же и у него - а это только обогащает ваши отношения!!!! При этом, когда вы осознаёте важность для вас вашего сугубо личного времени и пространства, вы также осознаёте такую необходимость и у вашего партнёра! Тогда вы спокойно даёте ему возможность побыть в личном пространстве, уделить своим делам личное время (а в это время просто занимаетесь своими делами)! В результате - есть два удовлетворённых, спокойных, радостных человека, понимающих и принимающих потребности друг друга, а это делает вас ближе!!!
Счастья вам, любви, интересной, насыщенной жизни!!!