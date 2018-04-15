Самый надежный способ похудеть – это НЕ худеть

Первый и самый распространенный способ – диеты. Эти спасительные ограничения способны довести наше тело до идеального истощения, а наши нервы до идеального стресса. Впрочем, красота требует жертв и, когда стоит выбор между вечным голодом или неземной красотой, выбирается второе. Тем более, что диеты ведь разные бывают. Самые заманчивые – краткосрочные, как правило, самые мучительные. За три дня, например, можно похудеть, уподобившись… зайчику. Точишь одну морковку в течение трех дней и нескольких лишних кг как не бывало. Правда, могут вырасти уши и заячьи зубы… Или заводишь будильник и каждые три часа съедаешь по кусочку съестного – то яйцо, то мясцо, то творог. 3 дня – минус 3 кг. Главное – не озвереть к концу второго дня, когда впереди еще столько же, сколько позади, а вчерашний кошмар вспоминаешь с ужасом.

Конечно, можно вообще ничего не есть – тут уж результат гарантирован, но больно скучно. Особо фанатичные дамы не брезгуют и клизмами, но это, как говориться, на любителя. Единственный недостаток таких диет – как быстрая потеря, так и быстрое приобретение ненавистного подкожного слоя. Посему дамы, которым важна не столько скорость, сколько качество, выбирают диеты подольше, но понадежней, гарантирующие после честных 14-21 дня мучений спокойную жизнь в течение минимум одного года. Испытание это для железных леди, которые в состоянии не только отказывать себе во всех «вкусностях», готовить специальное меню каждый день, но еще и жить по жесткой системе. Ломка в таких диетах начинается день на 4-5, и если, дожив до 8-9 дня, ты еще никого не убила, тебя не выгнали из дому, и ты не сорвалась, то грех не дотерпеть до финала…

Не есть после 6 вечера, забыть о мучном, высчитывать калории – это, конечно, тоже действенно, но… По-хорошему это должна быть не диета, а образ жизни.

Другой, не менее популярный и не более сложный способ – спорт. О пользе последнего рассказывать не приходиться, как и трудностях. Оптимальный вариант, конечно, бассейн, но минимум 3 раза в неделю. Для борьбы же с «проблемными» местами подойдет ближайший фитнесс-клуб с толковым консультантом. Правда, с накаченными мышцами бороться куда сложнее, нежели с мягким жирком, а накачиваться они будут. Ну, а если совместить ограничения в еде с не ограничением в спорте – через пару недель смело можно идти в модельное агентство – главное, чтобы личико и рост позволяли.

Правда, ни диеты, ни спорт не смогут конкурировать с таким излюбленным и, кстати, надежным способом, как «меньше кекса, больше секса». Главное, на начальном этапе не комплексовать по поводу своих складочек, а расценивать партнера не иначе, как тренажер. Для похудения. Совместив же чувство влюбленности с чувством сексуального пресыщения кроме красивой фигуры можно обзавестись и светящимся взглядом, прекрасным настроением и летящей походкой.

«Хочешь похудеть – спроси меня как» - спроси, спроси – и тебе расскажут, покажут и «втюхают» самый надежный, самый долгосрочный, самый безвредный, самый-самый способ. Правда, скорее не похудеть, а расстаться с лишними деньгами, впрочем, за удобство и комфорт платить приходиться всегда. Кстати, если ты уже решила выложить денежки за красивую фигуру, то антицеллюлитный массаж за 200 условных единиц принесет пользы больше. А деньги – почти те же.