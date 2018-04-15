Ведущая Первого канала родила ребенка

A post shared by Olga Ushakova 📺 (@ushakovao) on Apr 14, 2018 at 11:30pm PDT

Теперь же Ольга опубликовала трогательную фотографию с новорожденным малышом. Она отметила, что невероятно счастлива снова стать мамой.

Ольга Ушакова не стала раскрывать пол малыша, но отметила, что он был зачат во время медового месяца. Поклонники поспешили пожелать звезде и ее новорожденному наследнику здоровья.

«14.04.18. Через девять месяцев после свадьбы наше чудо появилось на свет. Говорят, дети, зачатые в медовый месяц, будут счастливыми. Пусть так и будет», - написала телеведущая.

«Здоровья всей семье! Надеюсь, малыш будет красивым и здоровым», «Вы с мужем отличная пара и обязательно станете прекрасными родителями», «Какая чудесная новость! Искренне поздравляю вас с прибавлением в семье», - писали фанаты Ушаковой.

Напомним, что молодая женщина уже воспитывает двух дочерей от предыдущих отношений. Дарья и Ксения сразу приняли нового избранника матери. В одном из интервью Ольга отмечала, что теперь наследницы проводят все свободное время с мужчиной, слушаются его и обожают веселиться с ним вместе. Для Ушаковой было важно, чтобы возлюбленный полюбил ее детей и сумел стать частью их семьи.

Об избраннике Ольги известно немного. Мужчина работает ресторатором и не любит повышенного внимания к своей персоне. Именно поэтому телеведущая предпочитает не рассказывать о нем поклонникам. С недавних пор в ее Инстаграме стали часто появляться фотографии с симпатичным смуглым мужчиной. Поклонники пришли к выводу, что Ушакова выглядит невероятно счастливой рядом со второй половинкой.