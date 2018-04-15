Галерея: 18-летняя красотка завоевала титул «Мисс Россия — 2018»

Девушка призналась, что после конкурса она намерена заняться саморазвитием в области индустрии красоты.

ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

"Мисс Россия — 2017" Полина Попова вручила Юлии корону с пожеланиями "окунуться в целый год сказки и чудес".

— Я безумно счастлива, даже не могу описать словами, — сказала Полячихина после победы.

ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Девушка учится на факультете журналистики Чувашского госуниверситета. Юлия пока не придумала, что будет делать с призами за победу в конкурсе, в том числе с грантом на обучение в любом университете России.

ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Юля только в 2017 году окончила школу в городе Заволжске, поступила на журфак Чувашского госуниверситета. Впрочем, карьеру, и вовсе не по этой специальности, она начала в 2015 году. Тогда же она завоевала титул "Топ-модель Чувашии — 2015". Сейчас является ведущей моделью агентства Volga Models. Мечтала блистать на подиуме с 12 лет.

В этом бизнесе хрупкая девушка прошла от неуверенного подростка из Чувашии, почти нелепо смотрящегося в кадре, до девушки, которую хотят заполучить самые известные модельные агентства из Франции и Японии.

Параллельно со съёмками Юлия готовилась к "Мисс Россия".

— Моей подготовкой можно считать только правильное питание, спорт и ежедневную практику английского языка, — заявила девушка. Юлия с 10 лет профессионально занимается спортом. Она не раз принимала участие во всероссийских соревнованиях по фитнес-аэробике. Поэтому утренняя разминка для нее не что-то необычное, а, скорее, привычка.