Брак может защитить от депрессии, но не всех, говорят исследователи

Ученые проанализировали данные 3617 добровольцев из США в возрасте от 24 до 89 лет. За время исследования участников опрашивали несколько раз. Специалисты обнаружили, что брак защищал от депрессии людей со средним и низким уровнем дохода. Но также исследователи выяснили: у людей, которые никогда не состояли в браке и зарабатывали меньше 60000 долларов в год, симптомов депрессии было меньше, чем у тех, кто получал столько же и состоял в браке, пишет Meddaily.ru.