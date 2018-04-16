Брак может защитить от депрессии, но не всех, говорят исследователи

Люди, которые состоят в браке и зарабатывают менее 60000 долларов на семью в год, имеют меньше симптомов депрессии, чем те, кто получает столько же, но в браке не состоит. А на состояние психического здоровья супружеских пар, зарабатывающих больше, их брак не влияет. Это установили исследователи из Университета Джорджии, пишет Zee News.
Ученые проанализировали данные 3617 добровольцев из США в возрасте от 24 до 89 лет. За время исследования участников опрашивали несколько раз. Специалисты обнаружили, что брак защищал от депрессии людей со средним и низким уровнем дохода. Но также исследователи выяснили: у людей, которые никогда не состояли в браке и зарабатывали меньше 60000 долларов в год, симптомов депрессии было меньше, чем у тех, кто получал столько же и состоял в браке, пишет Meddaily.ru.
Эксперты говорят, что в браке такие ресурсы, как социальная поддержка и финансы, объединяются. У людей, зарабатывающих больше 60000 долларов в год, уже имеется достаточно ресурсов. Поэтому состояние их психического здоровья не сильно зависит от семейного положения. А у тех, кто получает меньше, брак усиливает ощущение финансового благополучия.