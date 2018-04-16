Названы главные причины появления двойного подбородка

Лишний вес и тучность – это очевидные причины того, что овал лица теряет свою четкую линию. Они понятны каждому. Но что еще может спровоцировать появление некрасивого двойного подбородка?

«Плохой» кишечник. Такие нарушения как синдром раздраженной толстой кишки и целиакия (непереносимость глютена) вполне способны испортить даже самую привлекательную от природы внешность, утверждают эксперты. Статистически люди с данными проблемами организма чаще других имеют двойной подбородок независимо от своего веса. При этих отклонениях в работе кишечника необходимо дисциплинированно придерживаться рекомендаций врачей, иначе собственный организм станет врагом. пишет Medikforum.ru.

Потеря осанки. Отсутствие правильной осанки тела (спина прямая, плечи разведены, голова слегка приподнята) – это бич всех современных людей. Сказываются сидячий образ жизни и работа с компьютером, а также постоянное «общение» с гаджетами. Типичная картина в общественном транспорте: люди сидят, уткнувшись в телефоны, со скошенными к груди подбородками. Но чем чаще мы сутулимся и наклоняемся, тем выше риск того, что жир будет копиться там, где не надо.

Гормоны. По словам гинекологов, избыточная активность гормона прогестерона может приводить к тому, что лицо во время месячных будет сильно отекать. При этом линия челюсти и подбородка может предательски «поплыть».

Щитовидка. Если в случае с гормональными неприятностями нужно записаться на консультацию с врачом-гинекологом, то при проблемах с щитовидкой придется обращаться к эндокринологу. То, что вы можете принимать за растущий подбородок, вполне вероятно, окажется растущим зобом, из-за чего передняя поверхность шеи выглядит расширившейся.