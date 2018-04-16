Как правильно пудриться?

Сайт МедикФорум собрал советы, которые помогут правильно наносить макияж.

- Чтобы придать коже матовости, наносить пудру рекомендуется, увлажнив кожу.

- Наносится она вслед за тональным кремом, но в летнюю жару он нежелателен - и поры закупорит, и "приятные" неожиданности в виде прыщей и расширенных пор гарантированы.

- Выбирать пудру следует исходя из того, какого типа кожа. Тем, у кого она жирная, следует предпочесть пудру компактную, она действует, как адсорбент, т.е. впитает частицы жира. Наносится на нос, лоб, подбородок и шею. Если же кожа сухая или нормальная, подойдет рассыпчатая или крем-пудра.

- Тон пудры зависит от оттенка кожи, они должны совпадать, иначе образуется некрасивая граница между лицом и шеей.

- То, что хочется подчеркнуть, следует выделить посредством светлой пудры, а то, что не мешало бы скрыть - темной. Но таким приемом приемлемо пользоваться только тем, кто владеет в совершенстве искусством макияжа. Остальным рекомендуется потренироваться.

- Нанесение пудры широкой кистью или специальной мягкой объемной губкой обеспечит равномерное и аккуратное распределение.

- Начинать ее нанесение следует со щек, переходя на нос и подбородок, а затем растушевать по всему лицу.