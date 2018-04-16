Двадцать удобных косметических средств, о которых вы слышали, но не знали, как использовать

Праймер для лица придает матовость коже, на нем тональное средство будет держаться дольше и лучше.

8. Антисерн

Антисерн (от фр. сerne — «синева») часто путают с консилером или корректором. Но это средство имеет более легкую структуру, подходит для тонкой кожи с просвечивающими венками и скрывает круги под глазами за счет светоотражающих частиц.

Эта «маскировка» понравится любителям легких текстур, а чтобы правильно подобрать ее, попробуйте замаскировать вену на руке. Если получилось — антисерн подходит.

9. Кушон

Подарок от изобретателей для тех, кто мечтал о компактном тонирующем средстве. Кушон — пудреница с губкой, пропитанной легким жидким флюидом, и с сухим спонжем, чтобы наносить флюид на лицо.

Поры губки разрыхляют структуру крема, он ложится равномерно, а его состав обогащен маслами, увлажняющими компонентами и защитой от ультрафиолета (в зависимости от производителя).

10. Люминайзер

Из всех средств, которые используются для придания коже сияния, люминайзеры самые «безопасные», с ними сложнее перестараться. В отличие от шиммеров и тем более глиттеров, в состав которых добавляют более крупные сияющие частицы, люминайзеры — это неброский, жемчужный блеск.

Их часто путают с хайлайтерами, к тому же производители нередко называют свое средство двойным наименованием. Отличие в том, что хайлайтер наносится на отдельные зоны, чтобы подчеркнуть их, а люминайзер — на все лицо.

Пудра либо флюид-люминайзер придадут коже деликатное свечение «изнутри» и помогут скрыть недостатки. Наносят люминайзеры как завершающий штрих либо смешивают с тональным средством.

11. Тонер

Тонер не стоит путать с тоником, который очищает кожу. Тонер — ухаживающее средство, которое имеет вязкую структуру и после нанесения оставляет легкую пленку, которая защищает кожу.

Тонер — отличное средство для кожи, склонной к шелушению, он как бы «приклеивает» все частички и выравнивает структуру. Выступает хорошей основой под макияж, тональное средство ложится на тонер ровно.

12. Транспарентная пудра

Абсолютно белая, рассыпчатая пудра кажется странной, но ее предназначение — не тонирование, а выравнивание, матирование кожи и фиксация макияжа.

На лице она прозрачна и невесома, подходит для любого оттенка кожи. Пудру не нужно обновлять слишком часто, действия качественного продукта хватает на шесть часов.

13. Плампер

Плампер придает губам объем и небольшую припухлость без радикальных средств. Это может быть бальзам или помада, в состав которых входят специальные компоненты, которые вызывают приток крови к губам.

Эффект плампера не слишком долговечный, косметический. Не рекомендуется использовать пламперы, если у вас чувствительная кожа, вещества в составе могут вызывать чувство жжения или покалывания.

14. Пилинг-скатка, гоммаж