Похорошевшая Джамала впервые появилась на публике после рождения сына
16 апреля 2018 г., 13:47
Джамала впервые появилась на публике после рождения сына. 27 марта артистка родила первенца. Мальчика назвали Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.
В первом прямом эфире "Голосу країни 8" певицу поддерживали супруг и мать. Артистка выбрала элегантный наряд от Юрия Жуйкова, который дополнила украшениями от Elena Romanenko и босоножками в тон. Джамала сделала модную прическу с эффектом мокрых волос, пишет Segodnya.ua.