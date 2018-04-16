Похорошевшая Джамала впервые появилась на публике после рождения сына

В первом прямом эфире "Голосу країни 8" певицу поддерживали супруг и мать. Артистка выбрала элегантный наряд от Юрия Жуйкова, который дополнила украшениями от Elena Romanenko и босоножками в тон. Джамала сделала модную прическу с эффектом мокрых волос, пишет Segodnya.ua.