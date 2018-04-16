понедельник, 16 апреля 2018 г.
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Похорошевшая Джамала впервые появилась на публике после рождения сына

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ФОТО: facebook

Джамала впервые появилась на публике после рождения сына. 27 марта артистка родила первенца. Мальчика назвали Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.

В первом прямом эфире "Голосу країни 8" певицу поддерживали супруг и мать. Артистка выбрала элегантный наряд от Юрия Жуйкова, который дополнила украшениями от Elena Romanenko и босоножками в тон. Джамала сделала модную прическу с эффектом мокрых волос, пишет Segodnya.ua.

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