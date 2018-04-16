В Таллинне пройдет чемпионат мира по дизайну ногтей

Nailympia – один из ведущих и самых престижных профессиональных конкурсов по дизайну и моделированию ногтей в мире. Чемпионат существует на рынке уже 14 лет. Раньше его проводили только в трех странах: Америке, Великобритании и Австралии, а теперь он пройдет и в Эстонии. Число участников в прошлом году было более тысячи человек.
Его отличие от других соревнований в том, что этот конкурс доступен для участия для всех желающих, даже начинающий мастер, получивший только что знания, может выбрать подходящие для него номинации. В критериях по номинациям у чемпионата нет строгих правил, они дают свободу творчеству и развитию. В судейский состав входят только известные профессиональные мастера, успешные в этой области.
В этом году Эстония подписала бессрочный контракт с конкурсом о проведении чемпионата мира на территории Эстонии.
Чемпионат мира планируется проводить раз в год, в рамках выставки красоты Ilusõnum. Первый чемпионат состоится уже в мае этого года.
Интересно, что в этом году от Эстонии дебютирует 73-летний мастер по маникюру. Женщина сама научилась делать маникюр по видео из интернета и готова пойти на соревнования под флагом нашей страны.
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