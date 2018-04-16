понедельник, 16 апреля 2018 г.
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  • Однорукая девушка стала звездой сайта знакомств благодаря своей самоиронии

Однорукая девушка стала звездой сайта знакомств благодаря своей самоиронии

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ФОТО: Twitter

20-летняя Лорен из Сан-Диего потеряла одну руку около года назад после ДТП на мопеде. И именно социальные сети помогли ей справиться с этим.

«Поначалу я не могла шутить на эту тему. Но потом именно это и помогло, - говорит девушка. -Я никогда особо и не скрывала это, но после моих шуток и такого простого подхода к своей травме мне начали писать другие люди, у которых тоже нет руки или ноги, со словами благодарности», пишет Soulpost.ru.

ФОТО: Twitter

Недавно Лорен решила зарегистрироваться на сайте знакомств, и ее профайл быстро разлетелся по сети из-за ее самоиронии. Хотя, как она потом призналась, заполнила она его на пьяную голову.

Первым делом всех привлекла ее «профессия» — arms dealer, что является игрой слов: можно понять как «торговец оружием», а можно как «продавец рук».

Описывая свою внешность, Лорен указала: лицо — 10 из 10, тело — 9 из 10, характер — 20 из 10, руки — 1 из двух.

О Лорен написали во многих западных таблоидах, не говоря уже о множестве мужчин, которые заинтересовались ей.

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