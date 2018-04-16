понедельник, 16 апреля 2018 г.
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  • А вы бы рискнули? Американская пара провела свадьбу в стиле зомби

А вы бы рискнули? Американская пара провела свадьбу в стиле зомби

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Американская пара решила отказаться от банального свадебного торжества. Жених и невеста подумали, что гораздо интереснее будет устроить свадьбу в стиле зомби-апокалипсиса.

25-летняя Брианна и 31-летний Арик потратили на подготовку собственной свадьбы больше трёх лет и полностью спланировали праздник. Гостей в арендованном кемпинге встречали загримированные зомби, распорядитель свадьбы был в образе вампира, а зал украшали отрубленные конечности. Будущие супруги не забыли и о нарядах и особом зомби-макияже, пишет Weekend.rambler.ru.

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