А вы бы рискнули? Американская пара провела свадьбу в стиле зомби

25-летняя Брианна и 31-летний Арик потратили на подготовку собственной свадьбы больше трёх лет и полностью спланировали праздник. Гостей в арендованном кемпинге встречали загримированные зомби, распорядитель свадьбы был в образе вампира, а зал украшали отрубленные конечности. Будущие супруги не забыли и о нарядах и особом зомби-макияже, пишет Weekend.rambler.ru.