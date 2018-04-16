Пять весенних образов Мелании Трамп, от которых в восторге все модницы

Мелания Трамп — первая леди США. Она представляет свою страну на международном уровне и обязана всегда быть на высоте. Ее стилю завидуют многие. Она знает, как выглядеть красиво и неотразимо. У этой дамы есть чему поучиться.
Быть безупречной Мелание помогает ее прошлое. Известно, что в молодости она работала фотомоделью. Причастность к сфере моды стала результатом того, что у жены президента США выработался отличный вкус. Даже сейчас Мелания занимается дизайнерской разработкой модных вещей: наручных часов и ювелирных изделий.
Разберем для наглядности несколько ее нарядов, пишет Ofigenno.cc.
Если надеть джинсовую юбку миди вместе с кедами и футболкой, получится наряд в стиле кэжуал. А если дополнить ее ярким джемпером и туфлями-лодочками, смело можно отправляться на официальное мероприятие.
Утонченные романтичные натуры, которые хотят выглядеть нежными и при этом не казаться инфантильными, могут поэкспериментировать с пыльно-розовым брючным костюмом.
В этом образе Меланья соединила яркие краски и необычный крой. Ярко-желтая водолазка плюс кожаная юбка-карандаш — и можно идти даже на деловую встречу.
Пальто голубого цвета освежит любую девушку, даже если все остальные элементы ее гардероба будут сдержанно черными.
Темно-синее пальто и светло-коричневые сапоги до колена — отличный весенний микс.