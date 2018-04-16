понедельник, 16 апреля 2018 г.
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  • Пять весенних образов Мелании Трамп, от которых в восторге все модницы

Пять весенних образов Мелании Трамп, от которых в восторге все модницы Смотрите фото!

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Мелания Трамп

ФОТО: Carolyn Kaster/AP/Scanpix

Мелания Трамп — первая леди США. Она представляет свою страну на международном уровне и обязана всегда быть на высоте. Ее стилю завидуют многие. Она знает, как выглядеть красиво и неотразимо. У этой дамы есть чему поучиться.

Быть безупречной Мелание помогает ее прошлое. Известно, что в молодости она работала фотомоделью. Причастность к сфере моды стала результатом того, что у жены президента США выработался отличный вкус. Даже сейчас Мелания занимается дизайнерской разработкой модных вещей: наручных часов и ювелирных изделий.

Разберем для наглядности несколько ее нарядов, пишет Ofigenno.cc.

Если надеть джинсовую юбку миди вместе с кедами и футболкой, получится наряд в стиле кэжуал. А если дополнить ее ярким джемпером и туфлями-лодочками, смело можно отправляться на официальное мероприятие.

Мелания Трамп

ФОТО: JOSHUA ROBERTS/Reuters

Утонченные романтичные натуры, которые хотят выглядеть нежными и при этом не казаться инфантильными, могут поэкспериментировать с пыльно-розовым брючным костюмом.

Мелания Трамп

ФОТО: SAUL LOEB/AFP

В этом образе Меланья соединила яркие краски и необычный крой. Ярко-желтая водолазка плюс кожаная юбка-карандаш — и можно идти даже на деловую встречу.

Мелания Трамп

ФОТО: MANDEL NGAN/AFP

Пальто голубого цвета освежит любую девушку, даже если все остальные элементы ее гардероба будут сдержанно черными.

Мелания Трамп

ФОТО: Chip Somodevilla/SIPA/Chip Somodevilla/SIPA

Темно-синее пальто и светло-коричневые сапоги до колена — отличный весенний микс.

Мелания и Дональд Трамп

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

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