Пять весенних образов Мелании Трамп, от которых в восторге все модницы

Быть безупречной Мелание помогает ее прошлое. Известно, что в молодости она работала фотомоделью. Причастность к сфере моды стала результатом того, что у жены президента США выработался отличный вкус. Даже сейчас Мелания занимается дизайнерской разработкой модных вещей: наручных часов и ювелирных изделий.

Разберем для наглядности несколько ее нарядов, пишет Ofigenno.cc.

Если надеть джинсовую юбку миди вместе с кедами и футболкой, получится наряд в стиле кэжуал. А если дополнить ее ярким джемпером и туфлями-лодочками, смело можно отправляться на официальное мероприятие.

Мелания Трамп ФОТО: JOSHUA ROBERTS/Reuters

Утонченные романтичные натуры, которые хотят выглядеть нежными и при этом не казаться инфантильными, могут поэкспериментировать с пыльно-розовым брючным костюмом.

Мелания Трамп ФОТО: SAUL LOEB/AFP

В этом образе Меланья соединила яркие краски и необычный крой. Ярко-желтая водолазка плюс кожаная юбка-карандаш — и можно идти даже на деловую встречу.

Мелания Трамп ФОТО: MANDEL NGAN/AFP

Пальто голубого цвета освежит любую девушку, даже если все остальные элементы ее гардероба будут сдержанно черными.

Мелания Трамп ФОТО: Chip Somodevilla/SIPA/Chip Somodevilla/SIPA

Темно-синее пальто и светло-коричневые сапоги до колена — отличный весенний микс.