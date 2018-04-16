Насколько он зрел, на основании его знака Зодиака

Возраст — не всегда показатель зрелости человека. Бывают взрослые, которые ведут себя как дети, и бывают чрезмерно зрелые дети, которые уже в младшем возрасте сверхответственны, размеренны и серьезны. Проверьте, насколько зрел ваш партнер, в соответствии с его знаком Зодиака:
Овен (21 марта — 19 апреля)
Уровень зрелости: низкий
Ответственность и зрелость нелегко дается Овну. Он любит жизнь во всех ее проявлениях и ведет себя так, будто делает что-то впервые. Он может играть в футбол в сотый раз, но будет полон энтузиазма, как во время первой игры. Обратная сторона его незрелости заключается в том, что он склонен быть эгоистичным и безрассудным. Он не задумывается о последствиях своих действий и не углубляется в детали. Он может не сожалеть о содеянном, даже если из-за него пострадали близкие ему люди, пишет Soulpost.ru.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Уровень зрелости: неустойчивый
Телец ответственен и осторожен, особенно, если дело касается его эмоций. Он не сразу доверяет людям и тщательно проверяет их, прежде чем открыться. Однако он очень упрям и не любит идти на компромисс. Телец может стать ревнивым и властным. Он также может во всем потакать партнеру, даже если это сильно бьет по его бюджету.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Уровень зрелости: низкий
Близнецов никак нельзя назвать сверхзрелыми или ответственными. Они эксцентричны и часто опаздывают на встречи, даже если стремятся попасть на них вовремя. Они легко теряются, не завершают проекты, и могут легко увлечься разговором и потерять счет времени. Близнецам все быстро надоедает, они любит менять свой внешний вид и индивидуальность. Они предпочитают веселиться вместо того, чтобы делать скучные, но необходимые взрослые вещи.
Рак (21 июня — 22 июля)
Уровень зрелости: умеренный
У мужчины-Рака определенно есть зрелая сторона. Ему нравится чувствовать себя в безопасности (особенно в его жизненном пространстве) и, как правило, ответственен относительно своих финансовых дел. Но, с другой стороны, он очень эмоционален. Если ему причинят боль, он будет обижаться и мысленно возвращаться к прошлому, чтобы понять в чем он промахнулся. Рак может настолько расстроиться, что теряет контроль над собой и действует невпопад. Он делает лучше, когда у него отношения.
Лев (23 июля — 22 августа)
Уровень зрелости: высокий
Лев славится храбростью, преданностью и умением руководить людьми. Он стремится действовать разумно, а не импульсивно. Он знает себя и на что способен. Он не откажется от боя, но и не начнет его без причины. Он уверен в себе, что заставляет окружающих верить в него и чувствовать себя в безопасности.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Уровень зрелости: высокий
Дева серьезно относится к отношениям, обязательствам и обещаниям. Если она скажет, что будет в определенном мечте, она там и окажется. Мужчина-Дева обязателен, щедр и ничего не ожидает взамен. Он не спешит действовать и осторожен со своими словами, поскольку знает их силу. Мужчина-Дева слишком зрелый и не умеет расслабляться.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Уровень зрелости: неустойчивый
Весы считают себя хорошо сбалансированной личностью с высоким уровнем ответственности, но на самом деле они незрелы. Они предпочитают получать удовольствие, чем выполнять взрослые обязанности. Они будут откладывать оплату по счетам до последнего, хотя ненавидят быть кому-то или в чем-то обязанными. Их зрелость похожа на маятник, который движется назад-вперед.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Уровень зрелости: высокий … до тех пор, пока его не выбьют из колеи
Скорпиона считает, что он все держит под контролем, и у него это получается до поры до времени. Однако, если его партнер не отвечает ему взаимностью, либо же его кто-либо предает или лжет ему, его уравновешенность дает сбой. Его гнев может не обрушиться на обидчика сразу, но постепенное нарастание недовольства заставляет Скорпиона рано или поздно мстить ему.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Уровень зрелости: постоянно меняется
Стрельцу сложно иметь дело с ответственностью в любом виде — в долгосрочных отношениях, с кредитом и т.д. Дело не в том, что он не в состоянии на это пойти, ему ненавистна мысль, что он не сможет от этого быстро отказаться. Стрелец ценит собственную независимость, и принимает решения учитывая свое стремление к свободе.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Уровень зрелости: высокий
Козерог — эталон ответственности. Он серьезно относится к обязательствам и ответственно занимается семьей и финансовой подоплекой. Он всегда поможет людям, которые важны для него. Он — отличный работник, партнер, муж, и старается все делать правильно. Он может слишком много работать и не уделять своим близким достаточно времени, но лишь потому, что настроен создать им идеальные условия для жизни.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Уровень зрелости: умеренный
Водолей – большой оригинал, идейный вдохновитель и революционер. Он обожает передовые технологии, видеоигры, компьютеры и т.д. Он испытывает проблемы с выражением эмоций, но на «ты» с биткойнами и дронами. Водолей, безусловно, живет в гармонии со своим внутренним ребенком и часто выбрасывает какие-нибудь фокусы.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Уровень зрелости: высокий, редко низкий
Рыбы — мудрые души. Они проявляют свою мудрость в заботе обо всем и всех на планете и в выражении себя в творчестве. Рыбы глубоко чувствуют себя и других, но их уязвимость мешает быть зрелыми. Они не всегда справляются со сложными эмоциональными ситуациями по-взрослому, однако стараются стать лучше.