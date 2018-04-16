Насколько он зрел, на основании его знака Зодиака

Овен (21 марта — 19 апреля)

Уровень зрелости: низкий

Ответственность и зрелость нелегко дается Овну. Он любит жизнь во всех ее проявлениях и ведет себя так, будто делает что-то впервые. Он может играть в футбол в сотый раз, но будет полон энтузиазма, как во время первой игры. Обратная сторона его незрелости заключается в том, что он склонен быть эгоистичным и безрассудным. Он не задумывается о последствиях своих действий и не углубляется в детали. Он может не сожалеть о содеянном, даже если из-за него пострадали близкие ему люди, пишет Soulpost.ru.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Уровень зрелости: неустойчивый

Телец ответственен и осторожен, особенно, если дело касается его эмоций. Он не сразу доверяет людям и тщательно проверяет их, прежде чем открыться. Однако он очень упрям и не любит идти на компромисс. Телец может стать ревнивым и властным. Он также может во всем потакать партнеру, даже если это сильно бьет по его бюджету.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Уровень зрелости: низкий

Близнецов никак нельзя назвать сверхзрелыми или ответственными. Они эксцентричны и часто опаздывают на встречи, даже если стремятся попасть на них вовремя. Они легко теряются, не завершают проекты, и могут легко увлечься разговором и потерять счет времени. Близнецам все быстро надоедает, они любит менять свой внешний вид и индивидуальность. Они предпочитают веселиться вместо того, чтобы делать скучные, но необходимые взрослые вещи.

Рак (21 июня — 22 июля)

Уровень зрелости: умеренный

У мужчины-Рака определенно есть зрелая сторона. Ему нравится чувствовать себя в безопасности (особенно в его жизненном пространстве) и, как правило, ответственен относительно своих финансовых дел. Но, с другой стороны, он очень эмоционален. Если ему причинят боль, он будет обижаться и мысленно возвращаться к прошлому, чтобы понять в чем он промахнулся. Рак может настолько расстроиться, что теряет контроль над собой и действует невпопад. Он делает лучше, когда у него отношения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Уровень зрелости: высокий

Лев славится храбростью, преданностью и умением руководить людьми. Он стремится действовать разумно, а не импульсивно. Он знает себя и на что способен. Он не откажется от боя, но и не начнет его без причины. Он уверен в себе, что заставляет окружающих верить в него и чувствовать себя в безопасности.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Уровень зрелости: высокий

Дева серьезно относится к отношениям, обязательствам и обещаниям. Если она скажет, что будет в определенном мечте, она там и окажется. Мужчина-Дева обязателен, щедр и ничего не ожидает взамен. Он не спешит действовать и осторожен со своими словами, поскольку знает их силу. Мужчина-Дева слишком зрелый и не умеет расслабляться.

Весы (23 сентября — 22 октября)