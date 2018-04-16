Семь способов как Facebook уничтожает ваши отношения

Но теперь есть новый тип прелюбодеяния, который стал очень распространенным благодаря социальным медиа, и называется цифровой неверностью. Она похожа на эмоциональную измену, за исключением того, что контакт любовников происходит через социальные сети, пишет Soulpost.ru.

Удручающее исследование, проведенное исследователями из Университета штата Индиана, показало, что многие люди, зарегистрированные на Facebook, ищут потенциальные романы на стороне, на случай, если их отношения не удастся. Этими людьми часто оказываются бывшие, платонические друзья или незнакомые люди, которых случайно увидели. Но цифровая неверность — не единственный способ, которым Facebook может разрушить ваши отношения.

Частое использование Facebook связано с романтическим конфликтом с партнером

Докторант из Школы журналистики Университета Миссури обнаружил, что чем чаще человек использует Facebook, тем наиболее вероятно он вступит в конфликт со своим партнером. В исследовании испытуемых спрашивали, как часто они пользуются Facebook и как часто из-за него возникают ссоры с партнерами. Оказывается, что частое посещение Facebook чревато изменой, расставанием и даже разводом.

Ваше хвастовство в Facebook приносит больше вреда, чем позитива

Вы получили то, что хотели. Вы в отношениях и хотите, чтобы другие были в курсе этого. Но постоянно обновление личной ленты и хвастовство о вашей второй половинке говорит о вашей неуверенности в связи, чем о счастье, благодаря недавнему исследованию.

Опрос показал, что люди раздражены отношениями с хвастунами. Когда участников исследования попросили оценить страницы вымышленных людей в Facebook, они сказали, что страницы хвастунов им понравились меньше всего.

Facebook оказывает сильное отрицательное воздействие на неокрепшие отношения

Facebook оказывает сильнейшее влияние на молодых пар. Исследователь из Университета Святой Марии обнаружил, что молодые пары более восприимчивы к тому, чтобы позволить Facebook стать помехой их связи.

Facebook усиливает ревность

Исследование показало, что Facebook усиливает ревность в отношениях благодаря ряду факторов. После опроса 308 студентов колледжа исследователи обнаружили, что 19,1% ревнуют из-за того, что видят больше информации о том, чем занимаются их партнеры, 16,2% студентов сказали, что Facebook для них – повод для ревности, 10,3% находят трудным для себя не подсматривать за партнером в соцсетях, а 7,4% сказали, что Facebook неоднозначен и способствует возникновению недоразумений с партнерами.

Ваш эгоизм заставляет вашего партнера чувствовать меньше вашей поддержки

Ведущий исследователь Д-р Дэвид Хьютон обнаружил, что партнеры в отношениях ощущают меньше поддержки друг от друга, когда каждый из них делится больше фотографиями друзей и других событий, чем своей семьи.

Существует связь между Facebook и разводом