Шесть простых вещей, чтобы предотвратить рак груди

Хотя современная наука еще не выяснила точно, как именно начинает формироваться рак, вы можете предпринять некоторые превентативные меры, чтобы постараться избежать его. Главное — не ждите, пока станет поздно, пишет Soulpost.ru.

Итак:

1. Снизьте уровень стресса

Если вы не будете регулярно отдыхать от работы, уровень стресса повысит ваши шансы заполучить рак груди. В состоянии стресса организм препятствует производству аноиков, которые убивают больные клетки и препятствуют их распространению.

Контролируйте уровень своего стресса, чтобы вы не чувствовали, что он бесконечный. Распределяйте свое время так, чтобы у вас был отдых, разбавляйте свою рутину чем-то новым.

2. Уберите токсины

По мере приближения лета мы слышим все больше советов о том, чтобы пройти какую-то детокс-программу перед пляжным сезоном. Но это полезно и чтобы предотвратить рак груди.

При этом рекомендуется убрать из своей жизни другие токсины. Например, некоторые исследования показывают, что определенные вещества в дезодорантах связывают с развитием рака груди.

3. Оставайтесь активными

Вот еще одна причина пойти в спортзал: активный образ жизни предотвращает развитие рака груди. Особенно способствует заболеванию лишний вес на талии.

Может на спортзал у вас еще нет времени, но любое повышение своей активности будет полезно.

4. Подумайте о добавках кальция

Люди принимают добавки кальция по разным причинам. Некоторые не могут переносить молоко, другим это прописывает доктор, а некоторые принимают такие добавки из-за активного образа жизни.

Но исследования показывают, что слишком большое количество дополнительного кальция в организме может способствовать развитию рака груди, так что пересмотрите свою дозировку, если она есть.

5. Научитесь контролировать свои эмоции

Как стресс плохо влияет на здоровье, так же и эмоции, если вы не научитесь их контролировать. Именно гормоны вызывают чувства, а у женщин уровень гормонов постоянно меняется.

Научитесь управлять своими эмоциями, возможно с помощью медитации, ведения дневника, нового хобби. Потому что рак груди связывают в том числе с эмоциональными травмами.

6. Регулярно обследуйтесь

Даже если вы не подозреваете у себя рак груди. Здоровый образ жизни, крепкая иммунная система, правильное питание и избежание нездоровых занятий — вот что поможет вам оставаться здоровыми.