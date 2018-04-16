Шесть простых вещей, чтобы предотвратить рак груди

Рак груди — одно из самых распространенных женских заболеваний. Большинство из нас знают, что это и чем грозит, но знаете ли вы, как прежде всего предотвратить это?
Хотя современная наука еще не выяснила точно, как именно начинает формироваться рак, вы можете предпринять некоторые превентативные меры, чтобы постараться избежать его. Главное — не ждите, пока станет поздно, пишет Soulpost.ru.
Итак:
1. Снизьте уровень стресса
Если вы не будете регулярно отдыхать от работы, уровень стресса повысит ваши шансы заполучить рак груди. В состоянии стресса организм препятствует производству аноиков, которые убивают больные клетки и препятствуют их распространению.
Контролируйте уровень своего стресса, чтобы вы не чувствовали, что он бесконечный. Распределяйте свое время так, чтобы у вас был отдых, разбавляйте свою рутину чем-то новым.
2. Уберите токсины
По мере приближения лета мы слышим все больше советов о том, чтобы пройти какую-то детокс-программу перед пляжным сезоном. Но это полезно и чтобы предотвратить рак груди.
При этом рекомендуется убрать из своей жизни другие токсины. Например, некоторые исследования показывают, что определенные вещества в дезодорантах связывают с развитием рака груди.
3. Оставайтесь активными
Вот еще одна причина пойти в спортзал: активный образ жизни предотвращает развитие рака груди. Особенно способствует заболеванию лишний вес на талии.
Может на спортзал у вас еще нет времени, но любое повышение своей активности будет полезно.
4. Подумайте о добавках кальция
Люди принимают добавки кальция по разным причинам. Некоторые не могут переносить молоко, другим это прописывает доктор, а некоторые принимают такие добавки из-за активного образа жизни.
Но исследования показывают, что слишком большое количество дополнительного кальция в организме может способствовать развитию рака груди, так что пересмотрите свою дозировку, если она есть.
5. Научитесь контролировать свои эмоции
Как стресс плохо влияет на здоровье, так же и эмоции, если вы не научитесь их контролировать. Именно гормоны вызывают чувства, а у женщин уровень гормонов постоянно меняется.
Научитесь управлять своими эмоциями, возможно с помощью медитации, ведения дневника, нового хобби. Потому что рак груди связывают в том числе с эмоциональными травмами.
6. Регулярно обследуйтесь
Даже если вы не подозреваете у себя рак груди. Здоровый образ жизни, крепкая иммунная система, правильное питание и избежание нездоровых занятий — вот что поможет вам оставаться здоровыми.
Рак груди — страшный диагноз для женщины, потому делайте все, что вы можете, чтобы сохранять свое здоровье. Маленькие ежедневные привычки могут сыграть огромную роль в целом. И, конечно же, ежегодные проверки у врача.