Блогер: для меня дети – невыгодная сделка

Термин «чайлдфри» становится все более популярным сегодня, но с чем это связано? В современном мире, а если точнее, в развитом современном мире люди ищут пространство для самореализации, оставляя продолжение рода на потом, когда чего-то уже достигнут, пишет Ofigenno.cc.

Ведь воспитание ребенка действительно требует огромного количества времени и ресурсов, но сколько людей, столько и мнений. Каждый находит в этой жизни свой собственный смысл, поскольку кто бы что ни говорил, а какой-то универсальной цели для всех в жизни нет. Вот о детях и решила немного порассуждать блогер Лена Миро.

«Вчера мне в очередной раз был задан вопрос, на который я всегда рада ответить. Когда дети, Лена?

Никогда.

Мой ответ расстраивает людей. Нет, не потому, что им жаль меня — не желающую иметь детей. Им жаль себя и своей, в общем-то, спущенной в унитаз жизни.

Я обожаю свою работу. Люблю путешествовать и валяться в кровати с книгой после обеда. Я никогда не встаю по будильнику и никогда никуда не спешу. Ну, разве что пару раз в год.

В общем, я живу в сказке собственной жизни. У меня такая степень свободы, что я сама себе завидую.

Если захочу завтра проснуться в Париже, я могу это сделать. Вот прямо сейчас взять и купить билет, забронировать отель и вылететь в Париж на неопределенный срок.

Мне не надо для этого выкраивать деньги, время или подстраиваться под учебный график ребенка.

Меня никто не дергает бесконечными "почему" и "зачем".

А самое приятное, знаете, что? У меня напрочь отсутствуют обязанности перед другими людьми. Я никому ничего не должна. В прямом смысле этого слова.

И в этом — мое личное счастье, отказаться от которого я не готова.

Дети — это всегда ограничение свободы. Многие на него пошли в надежде на какие-то бонусы. Возможно, эти бонусы и есть, но лично мне их недостаточно. Для меня дети — невыгодная сделка, в отличие от тех, для кого свобода представляет собой не ценность, а нечто страшное, непонятное. И от этого страшного, непонятного лучше бежать, не оглядываясь. Куда? Ясное дело: в клетку собственной жизни. В продолжение рода.