Девушка показала реальность зависимости от акриловых ногтей

Акриловые ногти — это очень привлекательная штука для тех, у кого нет времени самостоятельно регулярно красить ногти, или кому не нравится своя форма или состояние ногтей, да и просто для тех, у кого есть плохая привычка грызть ногти.
У бьюти-блогера Амелии Перрин просто невероятные акриловые ногти, которыми она не устает хвастаться, пишет Soulpost.ru.
Но еще девушка показала болезненную правду зависимости от акрила для ногтей. Амелия выложила фото своих настоящих ногтей, и от этого…хочется грызть собственные ногти.
Блогер призналась, что она носит акриловые ногти на протяжении шести лет совсем без перерывов. И на этот раз она сама сняла ногти, без профессиональной помощи.
Тем не менее, эксперты встали на защиту, отметив, что все дело не в акриловых ногтях, а в неправильном их снятии. Без профессионала действительно последствия плачевны для ногтей.