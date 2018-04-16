Девять повседневных вещей, которые вредят вашей молодости и красоте

Центральное отопление и кондиционеры

Чем холоднее воздух снаружи, тем меньше влаги он способен сохранить. Когда внутри становится холодно, воздух нагревается, но количество водяного пара не увеличивается. Таким образом воздух в доме становится сухим и от этого страдает наша кожа и слизистые оболочки. Наше лицо и тело становятся гиперчувствительными, начинают чесаться и шелушиться. Это создает предпосылки к дряблости кожи и появлению морщин, пишет Soulpost.ru.

Решение: используйте увлажнители воздуха, купите качественные увлажняющие крема и всегда носите с собой термальную воду.

Мыло

XXI век — век гигиены. Люди озабочены тем, чтобы держать свои тела гладкими, чистыми и опрятными. Но ежедневная очистка кожи очищающими средствами может смыть естественный защитный барьер кожи. Этот барьер спасает нас от бактерий и предотвращает преждевременное старение кожи.

Решение: всегда читайте состав вашего мыла или геля для душа, а также избегайте ежедневного принятия душа с использованием моющих средств.

Подушки

Большинство людей выбирают хлопковое или льняное белье, потому что оно сравнительно недорогое, не скользит, и его легко стирать.

Но наволочки из этих материалов могут сослужить вам плохую службу. Для людей, которые любят спать на боку или на животе, утыкаясь носом в подушку, плотный хлопок может ускорить появление морщин. Кроме того, этот материал — отличная среда для размножения бактерий.

Решение: замените хлопок шелком. Шелк дороже, но обладает рядом преимуществ перед хлопком: он прочный, не вызывает складок на коже, потому что гладкий, и предотвращает рост бактерий.

Смартфоны и компьютеры

Синие экраны сопровождают почти каждого из нас с утра до позднего вечера. Многие люди знают, что постоянная переписка с помощью телефона, согнув шею вниз, может способствовать появлению двойного подбородка.

Кроме того, существуют исследования, утверждающие, что синий цвет экрана может быть столь же вредным, как УФ-лучи.

Решение: если нет способа сократить время за компьютером, вы можете установить специальный защитный экран против синего света. Существуют также защитные кремы, которые вы можете использовать, которые называются кремами ГЭМ.

Открытые окна

Недавно ученые обнаружили прямую корреляцию между загрязнением воздуха и преждевременным старением. Но промышленные объекты — не единственная причина загрязнения воздуха. Жизнь в крупных городах, вблизи автомагистралей, соседей, которые курят, и многие другие факты могут вызывать преждевременное старение.

Решение: если ваша квартира или рабочее место расположены слишком близко к источнику загрязнения, постарайтесь не открывать окна. Установите у себя устройство для очистки воздуха в помещении, которое удаляет загрязняющие частицы и помогает контролировать уровень влажности.

Бюстгальтер

Упругая грудь связана с молодостью. Существует теория о том, что бюстгальтеры сражаются с гравитацией и позволяют сохранить грудь упругой, но этому нет научных доказательств. Существует также противоположная теория, которая гласит, что бюстгальтеры ослабляют мышцы грудной клетки. И это доказано. Специалисты уверены, что только женщины с определенными особенностями (например, большие молочные железы) должны носить бюстгальтер, чтобы чувствовать себя комфортно.

Решение: надевайте бюстгальтер только в случае необходимости или избегайте носить его вообще.

Сахар

Сахар вызывает избыток веса и не только. Последние исследования показывают, что он также причина преждевременного старения и воспаления кожи. Внутри организма сахар начинает продуцировать молекулы, которые атакуют коллаген и эластин, которые отвечают за красивую и гладкую кожу.

Решение: прекратите употреблять сахар, замените его медом, стевией, кленом, агавой или сиропом топинамбура.

Переработанные мясные продукты

Мясные продукты (колбасы и гамбургеры) содержат множество жиров и различных добавок: например, фосфор и сульфиты. Эти химические вещества ухудшают состояние кожи и ускоряют процессы старения организма.

Решение: уменьшить потребление подобной пищи.

Унитаз

К сожалению, не все знают, что существует несколько правил, которые следует учитывать при сливе унитаза. Конечно, все знают, что важно держать туалет в чистоте и мыть руки после него. Но немногие знают, что нужно правильно смывать за собой. Если вы смоете унитаз с открытой крышкой, бактерии и патогенные микроорганизмы распылятся в воздух … и могут приземлиться на ваши волосы, одежду и кожу.