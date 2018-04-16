Moschino и H&M выпустят совместную коллекцию
16 апреля 2018 г., 19:14
На фестивале Coachella Джереми Скотт, креативный дизайнер Moschino, объявил о сотрудничестве со шведским ритейлером H&M.
8 ноября 2018 года свет увидит коллаборацию брендов, которая получила название Moschino [tv] H&M, пишет Lady.mail.ru.
Скотт в общих чертах рассказал о новой коллекции: «Это будут вещи-гибриды, вроде вы вышли в спортзал, но выглядите по-вечернему. Например, там будет серебряное платье-парка, а привычные вещи из денима будут переделаны в нечто совершенно новое. Также в коллекции будут пуховики и куртки — чересчур короткие или, наоборот, очень длинные».
Знаковый принт коллекции — с изображение CD-дисков, который придумал еще Франко Москино, основатель марки.