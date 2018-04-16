Moschino и H&M выпустят совместную коллекцию

Скотт в общих чертах рассказал о новой коллекции: «Это будут вещи-гибриды, вроде вы вышли в спортзал, но выглядите по-вечернему. Например, там будет серебряное платье-парка, а привычные вещи из денима будут переделаны в нечто совершенно новое. Также в коллекции будут пуховики и куртки — чересчур короткие или, наоборот, очень длинные».