понедельник, 16 апреля 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Фэшн
  • Moschino и H&M выпустят совместную коллекцию

Moschino и H&M выпустят совместную коллекцию

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Показ Moschino

ФОТО: MIGUEL MEDINA/AFP

На фестивале Coachella Джереми Скотт, креативный дизайнер Moschino, объявил о сотрудничестве со шведским ритейлером H&M.

8 ноября 2018 года свет увидит коллаборацию брендов, которая получила название Moschino [tv] H&M, пишет Lady.mail.ru.

Скотт в общих чертах рассказал о новой коллекции: «Это будут вещи-гибриды, вроде вы вышли в спортзал, но выглядите по-вечернему. Например, там будет серебряное платье-парка, а привычные вещи из денима будут переделаны в нечто совершенно новое. Также в коллекции будут пуховики и куртки — чересчур короткие или, наоборот, очень длинные».

Знаковый принт коллекции — с изображение CD-дисков, который придумал еще Франко Москино, основатель марки.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ