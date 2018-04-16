Гинеколог: здоровой беременной поливитамины не нужны

Когда речь заходит не только о собственном здоровье, но и о здоровье будущего малыша, «витаминный» вопрос приобретает особую важность. Развеять все сомнения мы попросили акушера-гинеколога Елену Березовскую, автора книг «Дочки-матери» и «9 месяцев счастья».
Поливитамины для беременных — это скорее дань традиции
В большинстве стран мира беременным женщинам рекомендуется принимать только фолиевую кислоту первые три месяца, а на поливитамины перейти в конце первого триместра. В то же время есть такой подход: если у женщины здоровое питание, она принимает разнообразную пищу в достаточном количестве, то поливитамины принимать не нужно. В России гинекологи тоже разделились на два лагеря: одни настаивают на приеме различных витаминных комплексов во время беременности, другие же не видят в этом смысла, пишет Deti.mail.ru.
Я считаю, что здоровая беременность при условии полноценного и сбалансированного питания не требует никаких дополнительных добавок.
Доказательная медицина говорит о том, что прием поливитаминных комплексов для беременных – это скорее дань традиции. Питание за последние полвека стало разнообразнее, фрукты и овощи есть на нашем столе круглый год. А практически все популярные «коробочки» – это синтетические заменители натуральных витаминов.
Если же женщина сидит на какой-то специальной диете, недоедает, голодает, у нее нет разнообразной пищи, то прием витаминов ей не помешает.
Существуют витамины и минералы, которые нельзя принимать вместе
Поливитамины не считаются лекарством, доктор не может вам запретить их принимать, однако надпись: «Проконсультируйтесь с врачом» на всех упаковках стоит не просто так.
Дело в том, что есть витамины и минералы, которые нельзя принимать вместе. Именно по этой причине некоторые компании поделили витамины и минералы на разные таблетки: утренние и вечерние. Так что в большинстве случаев прием поливитаминов и минералов в одной таблетке, а также таблеток витаминов и минералов одновременно будет совершенно несистемным (и нежелательным) методом улучшения и поддержания здоровья.
Так что лучше при выборе витаминов все же посоветоваться со своим врачом. Он посмотрит анализы и примет необходимое решение.
Покупать витамины по отдельности дорого и небезопасно
Сейчас на рынке витаминов большое разнообразие названий и цен. Я бы посоветовала не акцентировать внимание на отдельных – не комплексных – препаратах. Дозировать их трудно, дорого и небезопасно для здоровья.
Не стоит обращать внимание и на слишком дорогие и слишком дешевые поливитамины. Скорее всего, это рекламный трюк. Лучше выбирайте поливитамины по средней цене.
Обращайте внимание на производителя. Если это – что-то новое и появилось на рынке недавно, то где гарантии, что это качественный препарат?
Витаминами плод не раскормишь
Существует миф, будто из-за приема поливитаминов ребенок в утробе становится очень крупным, и это может вызвать осложнение при родах. На самом деле, витаминами плод не раскормишь.
Чаще всего быстрый набор веса малыша в утробе связан с употреблением мамой большого количества углеводов, особенно легко усваиваемых. Я как врач обращаю внимание в первую очередь на диету женщины, рекомендуя ей есть меньше углеводов. Можно выписать себе названия основных продуктов питания, которых нужно избегать при беременности, в их числе – выпечка, фастфуд и шоколадки.
Витамин А опасен только в большой концентрации
Часто беременные опасаются принимать витамин А, так как в избытке он негативно сказывается на развитии плода. Практически все синтетические витамины А имеют тератогенный эффект, так что злоупотреблять ими в ожидании ребенка действительно не стоит.
Небольшое количество витамина А входит в ряд поливитаминных комплексов для беременных, но это неопасная доза. Вред могут нанести самостоятельные препараты с этим витамином, их избыток.
А вот использовать крем для лица с витамином А можно. Для беременных там совершенно незначительная концентрация.
Природа делает все, чтобы мать получала больше витаминов
Для здоровья матери и ребенка важны все витамины и минералы в определенных пропорциях. Каждый микроэлемент участвует в обменных процессах, выработке ферментов, построении клеток. Перечислять их по отдельности – только провоцировать появление мифов на эту тему.
Например, много говорят о необходимости принимать отдельно кальций. На самом деле, при беременности идет увеличение усвоения кальция желудочно-кишечным трактом в два раза. То есть природа делает все, чтобы мать получала больше витаминов из продуктов.
Очень много спекуляций на тему железа. Но запасы минералов и витаминов у женщины, даже беременной, довольно высоки. И если не доводить себя до голодания и питаться нормально, то риска нехватки каких-то витаминов не будет. Важно помнить, что питание должно быть разнообразным, а не узконаправленным, с большим количеством одного вещества.