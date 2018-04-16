Гинеколог: здоровой беременной поливитамины не нужны

Поливитамины для беременных — это скорее дань традиции

В большинстве стран мира беременным женщинам рекомендуется принимать только фолиевую кислоту первые три месяца, а на поливитамины перейти в конце первого триместра. В то же время есть такой подход: если у женщины здоровое питание, она принимает разнообразную пищу в достаточном количестве, то поливитамины принимать не нужно. В России гинекологи тоже разделились на два лагеря: одни настаивают на приеме различных витаминных комплексов во время беременности, другие же не видят в этом смысла, пишет Deti.mail.ru.

Я считаю, что здоровая беременность при условии полноценного и сбалансированного питания не требует никаких дополнительных добавок.

Доказательная медицина говорит о том, что прием поливитаминных комплексов для беременных – это скорее дань традиции. Питание за последние полвека стало разнообразнее, фрукты и овощи есть на нашем столе круглый год. А практически все популярные «коробочки» – это синтетические заменители натуральных витаминов.

Если же женщина сидит на какой-то специальной диете, недоедает, голодает, у нее нет разнообразной пищи, то прием витаминов ей не помешает.

Существуют витамины и минералы, которые нельзя принимать вместе

Поливитамины не считаются лекарством, доктор не может вам запретить их принимать, однако надпись: «Проконсультируйтесь с врачом» на всех упаковках стоит не просто так.

Дело в том, что есть витамины и минералы, которые нельзя принимать вместе. Именно по этой причине некоторые компании поделили витамины и минералы на разные таблетки: утренние и вечерние. Так что в большинстве случаев прием поливитаминов и минералов в одной таблетке, а также таблеток витаминов и минералов одновременно будет совершенно несистемным (и нежелательным) методом улучшения и поддержания здоровья.

Так что лучше при выборе витаминов все же посоветоваться со своим врачом. Он посмотрит анализы и примет необходимое решение.

Покупать витамины по отдельности дорого и небезопасно

Сейчас на рынке витаминов большое разнообразие названий и цен. Я бы посоветовала не акцентировать внимание на отдельных – не комплексных – препаратах. Дозировать их трудно, дорого и небезопасно для здоровья.

Не стоит обращать внимание и на слишком дорогие и слишком дешевые поливитамины. Скорее всего, это рекламный трюк. Лучше выбирайте поливитамины по средней цене.

Обращайте внимание на производителя. Если это – что-то новое и появилось на рынке недавно, то где гарантии, что это качественный препарат?

Витаминами плод не раскормишь

Существует миф, будто из-за приема поливитаминов ребенок в утробе становится очень крупным, и это может вызвать осложнение при родах. На самом деле, витаминами плод не раскормишь.