Выжившая после двойной мастэктомии женщина снялась в фотосессии топлес

Будучи сама работницей благотворительной сферы, Шей захотела позировать топлес для профессиональных фотографов, чтобы отпраздновать свою естественную красоту и придать сил молодым женщинам, которые сталкиваются с этим заболеванием.

«Я чувствую себя комфортно со своими шрамами, и мне комфортно показывать их, — говорит Шарп. — У нас в голове безумные картинки того, какой должна быть красота, как мы должны выглядеть. Наша грудь придает нам форму, делает нас привлекательными для мужчин и заставляет ревновать других женщин, но я чувствую, что могу делать это и без груди», пишет Soulpost.ru.

Шей было всего 26, когда у нее впервые нашли рак — и сразу 3 стадии. «Я думала, что он бывает только у женщин после 40, ведь и маммографию советуют делать только после 40. Но оказалось, что по статистике, раком груди болеют женщины в возрасте 15-55 лет. Почему об этом никто не говорит?»

После первой операции Шей сделали пластику и вставили грудные импланты. Но рак вернулся. На этот раз она решила просто удалить обе груди, потому что пластика — это дополнительные сложные операции.