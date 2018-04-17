Что нельзя есть при грудном вскармливании?

Сайт МедикФорум собрал советы по питанию для молодых матерей.

Молоко вырабатывается из молочной железы, но она берёт «силы» из рациона вашего питания. Поэтому любой продукт перерабатывается и превращается в молоко. Именно поэтому вы можете наблюдать, что запах молока и его цвет (консистенция) меняется в зависимости от вашего обеда.

Какие продукты нельзя есть при грудном вскармливании матери?

• Алкоголь и никотин – это первые два «запретных плода», которые не под каким предлогом нельзя даже пробовать! Токсичность таких веществ может повлечь за собой не только проблемы с ЖКТ у ребенка, но так же вызвать отсталость в развитии.

• Аллергены: морепродукты, шоколад и т.д.

• Кофе и крепкий чай – это слишком сильно скажется на нервной системе ребёнка.

• Лук и чеснок сами по себе не имеют дурной славы, но могут сильно не понравиться ребёнку и возможно вызвать у него расстройство работы ЖКТ.

Кроме всего вышеперечисленного следует учесть тот факт, что это не конец ограничений! Если у вас проявились проблемы с работой кишечника, возникла аллергическая реакция или у вас проявился поздний гестоз, то вам следует установить запреты на следующие продукты питания.

• Тропические фрукты, клубнику, малину, цитрусовые, мёд, молоко и яйца.

• Сахар, орехи и различные деликатесные виды рыб.

• Продукты питания с повышенным содержанием консервантов и красителей.

• Консервы, майонез и копчёные продукты.

• Виноград, семейство бобовых, чёрный хлеб.

• Жирные сорта мяса и сало.