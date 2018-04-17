В Китае ребенок родился через 4,5 года после гибели родителей

В итоге будущие бабушки и дедушки выиграли все суды, и нашли в Лаосе суррогатную мать, которая выносила плод (в Китае суррогатное материнство запрещено). В декабре 2017 года, спустя четыре года и восемь месяцев после смерти родителей, на свет появился их сын, которого ласково зовут «Тяньтянь», что значит «милашка, сладенький» на мандаринском диалекте китайского языка, пишет Deti.mail.ru .

«Он всегда улыбается. Его глазки прямо как у мамы, но больше он похож на дедушку», – приводит The Metro слова одной из бабушек. По словам отца Шэнь Цзе, они планируют растить внука вчетвером и рассказать ему о том, что произошло с его родителями, когда тот вырастет. А пока ТяньТянь еще слишком мал, ему будут говорить, что мама и папа живут за границей. «Конечно, мы расскажем ему, что случилось, какой у нас может быть выбор?» – сказал дедушка ТяньТяня.