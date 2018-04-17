В Китае ребенок родился через 4,5 года после гибели родителей

Молодая семейная пара из города Исин на востоке Китая – Шэнь Цзе и Лю Си – погибла в автокатастрофе в марте 2013 года. Муж и жена проходили лечение от бесплодия, в результате чего было получено четыре жизнеспособных эмбриона, но пересадить их в матку Лю Си не успели. После гибели детей их скорбящие родители начали судебную борьбу за то, чтобы унаследовать эмбрионы, так как ранее такого прецедента в Китае не было.
В итоге будущие бабушки и дедушки выиграли все суды, и нашли в Лаосе суррогатную мать, которая выносила плод (в Китае суррогатное материнство запрещено). В декабре 2017 года, спустя четыре года и восемь месяцев после смерти родителей, на свет появился их сын, которого ласково зовут «Тяньтянь», что значит «милашка, сладенький» на мандаринском диалекте китайского языка, пишет Deti.mail.ru.
«Он всегда улыбается. Его глазки прямо как у мамы, но больше он похож на дедушку», – приводит The Metro слова одной из бабушек. По словам отца Шэнь Цзе, они планируют растить внука вчетвером и рассказать ему о том, что произошло с его родителями, когда тот вырастет. А пока ТяньТянь еще слишком мал, ему будут говорить, что мама и папа живут за границей. «Конечно, мы расскажем ему, что случилось, какой у нас может быть выбор?» – сказал дедушка ТяньТяня.