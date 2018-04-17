Десять мифов о беременности, о которых вы должны знать

Беременность — это всегда замечательный опыт

Сколько раз вы слышали, что якобы другие женщины пережили беременность гладко и без сучка без задоринки? Это был замечательный, совершенный опыт, и ваш будет точно таким же – радостным и беззаботным, пишет Soulpost.ru.

Факт: все женщины разные, и беременности тоже. Некоторым женщинам легко выносить ребенка, другим — нет. Биологические, социальные и психологические факторы играют определенную роль в беременности и симптомах, которые вы испытываете. Суть в том, что вы не должны сравнивать свою беременность с чьей-то еще.

Стресс во время беременности наносит вред ребенку

Стресс — это физическая реакция. Когда вы подвергаетесь стрессу, организм предполагает, что он находится под атакой и запускает «боевой» режим, выпуская различные гормоны, которые готовят вас к физической реакции. В принципе, вы не можете избежать стресса даже во время беременности.

Факт: острый и умеренный стресс — естественная реакция организма. Его невозможно полностью исключить, и он не вредит вашему ребенку. Фактически, он тонизирует нервную систему плода и ускорять его развитие. Тем не менее, хронический, тяжелый и неуправляемый стресс может повлиять на ребенка через амниотическую жидкость.

Некоторые ученые предполагают, что хронический и тяжелый стресс во время беременности может быть фактором риска развития СДВГ у детей позднее. Другими словами, острый и умеренный стресс не вреден в отличие от хронического и тяжелого стресса.

Изжога во время беременности означает, что у вашего ребенка густые и длинные волосы

Хотя это может показаться странным, люди утверждают, что изжога у беременной означает, что у ее ребенка растут волосы.

Факт: это частичная правда. Небольшое исследование журнала «Рождение» показало, что женщины, перенесшие легкую и тяжелую изжогу, рожали младенцев с буйной растительностью на голове.

Ученые, однако, полагают, что изжога может быть связана с гормонами, выделяемыми при беременности; они расслабляют нижний пищевод и ответственны за рост волос у плода. Необходимы дополнительные исследования, чтобы точно выяснить этот вопрос.

Большой ребенок — здоровый малыш

Скорее всего, никто вам не скажет, что маленькие дети менее здоровы, чем большие. Но большие малыши кажутся более крепкими.

Факт: в среднем ребенок весит около 3-4 кг. Младенцы, которые больше это усредненной нормы, попадают под риск заболеть ожирением или диабетом. Другими словами, здоровый диапазон веса идеален, даже если ребенок не кажется большим.

Беременным следует избегать физической активности

Теперь, когда вы беременны, вам говорят, что нужно больше отдыхать. Упражнения и другие виды физической активности не рекомендуются и даже могут причинить вам вред. Это один из самых распространенных мифов.