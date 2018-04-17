Десять мифов о беременности, о которых вы должны знать

Предлагаем вам десять самых распространенных мифов о беременности, возможно, эти факты помогут вам.
Беременность — это всегда замечательный опыт
Сколько раз вы слышали, что якобы другие женщины пережили беременность гладко и без сучка без задоринки? Это был замечательный, совершенный опыт, и ваш будет точно таким же – радостным и беззаботным, пишет Soulpost.ru.
Факт: все женщины разные, и беременности тоже. Некоторым женщинам легко выносить ребенка, другим — нет. Биологические, социальные и психологические факторы играют определенную роль в беременности и симптомах, которые вы испытываете. Суть в том, что вы не должны сравнивать свою беременность с чьей-то еще.
Стресс во время беременности наносит вред ребенку
Стресс — это физическая реакция. Когда вы подвергаетесь стрессу, организм предполагает, что он находится под атакой и запускает «боевой» режим, выпуская различные гормоны, которые готовят вас к физической реакции. В принципе, вы не можете избежать стресса даже во время беременности.
Факт: острый и умеренный стресс — естественная реакция организма. Его невозможно полностью исключить, и он не вредит вашему ребенку. Фактически, он тонизирует нервную систему плода и ускорять его развитие. Тем не менее, хронический, тяжелый и неуправляемый стресс может повлиять на ребенка через амниотическую жидкость.
Некоторые ученые предполагают, что хронический и тяжелый стресс во время беременности может быть фактором риска развития СДВГ у детей позднее. Другими словами, острый и умеренный стресс не вреден в отличие от хронического и тяжелого стресса.
Изжога во время беременности означает, что у вашего ребенка густые и длинные волосы
Хотя это может показаться странным, люди утверждают, что изжога у беременной означает, что у ее ребенка растут волосы.
Факт: это частичная правда. Небольшое исследование журнала «Рождение» показало, что женщины, перенесшие легкую и тяжелую изжогу, рожали младенцев с буйной растительностью на голове.
Ученые, однако, полагают, что изжога может быть связана с гормонами, выделяемыми при беременности; они расслабляют нижний пищевод и ответственны за рост волос у плода. Необходимы дополнительные исследования, чтобы точно выяснить этот вопрос.
Большой ребенок — здоровый малыш
Скорее всего, никто вам не скажет, что маленькие дети менее здоровы, чем большие. Но большие малыши кажутся более крепкими.
Факт: в среднем ребенок весит около 3-4 кг. Младенцы, которые больше это усредненной нормы, попадают под риск заболеть ожирением или диабетом. Другими словами, здоровый диапазон веса идеален, даже если ребенок не кажется большим.
Беременным следует избегать физической активности
Теперь, когда вы беременны, вам говорят, что нужно больше отдыхать. Упражнения и другие виды физической активности не рекомендуются и даже могут причинить вам вред. Это один из самых распространенных мифов.
Факт: важно достаточно отдыхать, но и не забывать быть активной. Плоды беременных женщин, которые выполняют нетяжелые упражнения, имеют более здоровые сердечные ритмы и лучшее сердечно-сосудистое здоровье. Кроме того, они имеют более низкие весовые коэффициенты, что облегчает роды. Придерживайтесь легких тренировок или занимайтесь йогой.
Форма вашего округлившегося живота предсказывает пол ребенка
Если ваш живот опущен к низу, вы, вероятно, родите мальчика, если же выше — девочку. Некоторые люди пытаются предсказать пол ребенка на основании положения и формы живота.
Факт: пол ребенка не имеет ничего общего с формой живота беременной женщины. Мышцы в желудке, как правило, растягиваются при последующих беременностях. Поэтому, если ваш живот выглядит упругим, это означает, что у вас первая беременность или у вас сильные мышцы живота.
Беременные женщины не должны употреблять морепродукты
Факт: морепродукты – здоровая и полезная пища, которая поставляет в организм жирные кислоты Омега-3, необходимые для развития мозга ребенка. Однако избегайте морской рыбы и морепродуктов, насыщенных ртутью.
У женщин с утренней тошнотой чаще появляется девочка
Факт: звучит странно, но в этом есть толика правды. Исследования показывают, что матери, которые страдают от тяжелой утренней тошноты, действительно, скорее всего, рожают дочь.
Женщины с хорошим аппетитом во время беременности, скорей всего, родят мальчика
Факт: это правда, и данные подтверждают, что хороший аппетит во время беременности может означать, что у вас будет сын.
Если у вас есть ЗППП, ваш ребенок тоже заболеет им
Факт: все зависит от типа вашей половой инфекции. Например, хламидиоз вызван вирусом, и он может переходить от матери к ребенку во время родов.