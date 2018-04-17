Деньги могут разрушить любовь

В эксперименте принимали участие 504 студента и студентки, их средний возраст — 24 года. У всех были отношения, но большинство (60%) не состояли в браке и не жили вместе с партнером; 30% делили дом с возлюбленными, а остальные уже были женаты или замужем, пишет Health.mail.ru.

Участники отвечали на вопросы о финансовой стороне их жизни: самостоятельно ли и как своевременно они оплачивают счета, берут ли кредиты (и как скоро их возвращают), копят ли деньги на будущее, помогают ли им родители и как старшее поколение оценивает траты детей. Те же вопросы относились и к финансовому поведению партнера или партнерши. Кроме того, участники проходили тесты, показывающие уровень их благосостояния и степень удовлетворенности жизнью — они рассказывали, как они оценивают свое здоровье, счастливы ли они, довольны ли своими отношениями.

Самыми счастливыми оказались те, кто в состоянии обеспечить себя сам. И все же отношение к деньгам партнера, даже при условии, что он живет отдельно, влияло на то, насколько человеку комфортно в отношениях. Неумение второй половины обращаться со средствами, склонность к импульсивным тратам или, наоборот, излишняя прижимистость, омрачали личное счастье.