Ирландец засудил жену за «невыносимое» поведение тещи

В суде по семейным делам он отметил, что 78-летняя теща «нарушила границы приличия» когда гостила у них дома. Ирландец обвинил мать жены в том, что она могла зайти без стука в их спальню в одном нижнем белье, перекладывала носки, белье и рубашки в его гардеробе, пока он мылся. «Для меня это было уже перебором», — сказал он, пишет Lenta.ru.

К тому же ирландец добавил, что готовил для тещи завтрак, обед и ужин, а также делал для нее ее любимый бисквит с хересом. По его словам, с ним она каждый раз пила рюмку хереса. Последней каплей стал случай, когда он смотрел концерт около полуночи, а женщина повысила на него голос, потому что звук телевизора мешал ей спать.

По словам мужчины, присутствие тещи разрушило их брак из-за расходов на нее и постоянных ссор, вызванных ее поведением. Также он отметил, что потратил 900 евро на растения и кусты, которые мать жены выбросила из-за того, что они ей не понравились.

Теща проживала с парой с июня прошлого года до недавнего времени. По мнению ирландца, если бы она приезжала три или четыре раза в год и гостила бы у них по три или четыре недели, то подобных проблем бы не возникло.