Блогер разоблачила идеальные фигуры из Instagram. Секрет в правильных позах и ракурсе ягодиц

Лиан Уорд из австралийского города Брисбен, ей 28 лет. Девушка работает диетологом и уже несколько лет ведет Instagram о еде и правильном питании. Но было время, когда сама Лиан нуждалась в совете специалиста.

«Я была одной из девушек, которые одержимы тем, чтобы иметь инстаграмную попу. Моя генетика не благословила меня на натуральную попу в форме персика. Поэтому я собралась превратить мою широкую и плоскую попу в одну из тех, что я постоянно видела в Instagram», - говорит она.

Чтобы достичь цели, она начала тренироваться. Целый год Лиан занималась спортом, а также сидела на специальной диете. Блогер не использовала радикальных методов вроде диеты из мороженого и алкоголя. Но сколько бы она ни ходила на тренировки, эффекта почти не было.

«Я так хотела красивую и округлую попу. Я тренировалась, ела и тренировалась снова. Но после года изматывающих тренировок увидела лишь небольшие результаты — мои ягодицы увеличились совсем немного», - вспоминает девушка.

От возможных осложнений Лиан спас случай. Однажды девушка встретила одну из инстаграм-моделей, которой восхищалась. Увидев ее, Лиан не поверила своим глазам: фигура модели абсолютно не соответствовала тому, что она видела на фото в ее профиле.

«Я помню, как встретила девушку, которой восхищалась. Я ежедневно следила за ее фотографиями после одной фитнес-выставки. И была шокирована, потому что отличной округлой попы в форме персика, которую она постоянно постила в Instagram, у нее не было».

Блогер настолько удивилась, что решила рискнуть и прямо спросить у модели о причинах такой трансформации. К счастью, ее кумир отреагировала спокойно. Она посмеялась над вопросом и объяснила, что у красивых фотографий в Instagram есть один простой секрет — позы.

Она сказала: «В Instagram все дело в позах». И я запомнила, что причина, по которой я никогда не буду выглядеть, как эти великолепные, удивительные девушки из Instagram с попой в форме персика, заключается в том, что в половине случаев они и сами не выглядят так!

После этой встречи Лиан перестала гоняться за идеальными фото. Наоборот, девушка решила показать и своим подписчикам возможности правильных поз на фотографиях и ракурса съемки

Для этого блогер стала публиковать коллажи фотографий по принципу «Instagram vs реальность», в которых сравнивала фото, сделанные по правилам инстаграм-моделей, и любительские фотографии.

На всех фото запечатлена одна и та же девушка и почти нет правок, но фигура на двух снимках значительно отличается.

Для работы с фотографиями Лиан привлекла даже своего бойфренда. Ей удалось показать, что правила хорошего освещения и позы работают и для мужчин.

Правильному выбору света Лиан уделяет особое внимание. Ее фото показывают, что под солнечными лучами кожа на фото будет выглядеть идеально.

На других фотографиях девушка улучшает свое тело при помощи фотошопа. Но отмечает, что даже со складками на животе она не перестает быть собой.

За стараниями Лиан в Instagram наблюдают более двухсот тысяч подписчиков. И блогер хочет показать людям, что красота достигается не правкой снимков в фотошопе.

«Instgram — это наша идеально отредактированная лента. Мы показываем лишь несколько фотографий, которые сделают наш онлайн-альбом красивее. Не жертвуйте уверенностью в себе и самооценкой, чтобы выглядеть, как инстаграмные модели. В любом случае это просто правильный ракурс и освещение», - считает она.

A post shared by Leanne Ward 🌻Here To Inspire (@the_fitness_dietitian) on Apr 16, 2018 at 4:09am PDT

A post shared by Leanne Ward 🌻Here To Inspire (@the_fitness_dietitian) on Mar 23, 2018 at 4:12pm PDT