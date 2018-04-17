Однотонный макияж, цветная тушь и яркие губы: визажист Ирэн Чуприяновская о новых тенденциях

«Раз в год ведущие визажисты Yves Saint Laurent, их 30 человек, встречаются, чтобы обменяться опытом, рассказать о своей работе, сдать экзамены и обучиться новым трендам. В этот раз мы встречались в Марокко, - рассказывает Ирэн. – Мы встретились именно там, потому что там жил сам Ив Сен-Лоран, так что было интересно посмотреть на страну, где он черпал свое вдохновение. Так же сейчас там проходит выставка его коллекций».

Ирэн Чуприяновская и креативный директор YSL Том Пешо ФОТО: из архива Ирэн

По словам визажиста, сейчас в моде однотонный макияж и синий цвет: «Сейчас идет активное наступление синего цвета. Также в моде макияж в моногаме, то есть, например, макияж глаз выполняется в одном цвете: лайнер, тушь, тени – все одного цвета. Еще модно создавать контрастный макияж глаз, например, сочетать синий с фиолетовым, темно-коричневый с синим», - объясняет Ирэн.

Кроме того, визажист советует экспериментировать и адаптировать тренды под себя: «Можно, например, прокрасить ресницы черной тушью, а кончики сделать золотым. Или же верхние ресницы накрасить как обычно, а нижние, например, - розовым. Такой вариант даже подойдет тем, кто не высыпается и у кого припухлости под глазами, потому что легкие светлые цвета туши сделают ваш взгляд немного мягче. Это будет смотреться по-новому, и вы будете обращать на себя внимание».

Также Ирэн Чуприяновская говорит, что сейчас в моде ультратонкое покрытие лица: «На рынке появилось новое изделие all in one, которое будет увлажнять вашу кожу 72 часа. Кремовая текстура впитывается в кожу и ее совсем не видно, при этом светоотражающее покрытие 3+ сделает вашу кожу идеальной».

Что же касается губ, бренд YSL предлагает смешивать разные оттенки помад. Например, губы можно накрасить одним цветом, а контур подкрасить другим цветом помады. Идеальное сочетание – фуксия и красный – любимые цвета Сен-Лорана. «Еще можно накрасить губы одним цветом, а посередине нижней губы нанести полосой другой цвет», - добавляет она.

«Не стесняйтесь подходить к визажистам, консультироваться, спрашивать советы. Мы всегда подскажем и создадим новый образ на эту весну, - говорит Ирэн. – Всю эту неделю мы приглашаем наших клиентов в таллиннский Kaubamaja, где пройдут дни Yves Saint Laurent, в рамках которых я и мой коллега из Польши Еджей Урбански будем консультировать всех желающих и делать в пятницу и субботу макияжи. Наши клиенты могут записаться к нам на бесплатный макияж, надо только прийти и зарегистрироваться».