вторник, 17 апреля 2018 г.
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  • Однотонный макияж, цветная тушь и яркие губы: визажист Ирэн Чуприяновская о новых тенденциях

Однотонный макияж, цветная тушь и яркие губы: визажист Ирэн Чуприяновская о новых тенденциях

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Ирэн Чуприяновская

ФОТО: из архива

Известная в Прибалтике визажист бренда Yves Saint Laurent Ирэн Чуприяновская совсем недавно вернулась из Марокко, где посетила семинары и мастер-классы по трендовым макияжам и теперь готова поделиться главными тенденциями и с вами.

«Раз в год ведущие визажисты Yves Saint Laurent, их 30 человек, встречаются, чтобы обменяться опытом, рассказать о своей работе, сдать экзамены и обучиться новым трендам. В этот раз мы встречались в Марокко, - рассказывает Ирэн. – Мы встретились именно там, потому что там жил сам Ив Сен-Лоран, так что было интересно посмотреть на страну, где он черпал свое вдохновение. Так же сейчас там проходит выставка его коллекций».

Ирэн Чуприяновская и креативный директор YSL Том Пешо

ФОТО: из архива Ирэн

По словам визажиста, сейчас в моде однотонный макияж и синий цвет: «Сейчас идет активное наступление синего цвета. Также в моде макияж в моногаме, то есть, например, макияж глаз выполняется в одном цвете: лайнер, тушь, тени – все одного цвета. Еще модно создавать контрастный макияж глаз, например, сочетать синий с фиолетовым, темно-коричневый с синим», - объясняет Ирэн.

Кроме того, визажист советует экспериментировать и адаптировать тренды под себя: «Можно, например, прокрасить ресницы черной тушью, а кончики сделать золотым. Или же верхние ресницы накрасить как обычно, а нижние, например, - розовым. Такой вариант даже подойдет тем, кто не высыпается и у кого припухлости под глазами, потому что легкие светлые цвета туши сделают ваш взгляд немного мягче. Это будет смотреться по-новому, и вы будете обращать на себя внимание».

Также Ирэн Чуприяновская говорит, что сейчас в моде ультратонкое покрытие лица: «На рынке появилось новое изделие all in one, которое будет увлажнять вашу кожу 72 часа. Кремовая текстура впитывается в кожу и ее совсем не видно, при этом светоотражающее покрытие 3+ сделает вашу кожу идеальной». 

Что же касается губ, бренд YSL предлагает смешивать разные оттенки помад. Например, губы можно накрасить одним цветом, а контур подкрасить другим цветом помады. Идеальное сочетание – фуксия и красный – любимые цвета Сен-Лорана. «Еще можно накрасить губы одним цветом, а посередине нижней губы нанести полосой другой цвет», - добавляет она.

«Не стесняйтесь подходить к визажистам, консультироваться, спрашивать советы. Мы всегда подскажем и создадим новый образ на эту весну, - говорит Ирэн. – Всю эту неделю мы приглашаем наших клиентов в таллиннский Kaubamaja, где пройдут дни Yves Saint Laurent, в рамках которых я и мой коллега из Польши Еджей Урбански будем консультировать всех желающих и делать в пятницу и субботу макияжи. Наши клиенты могут записаться к нам на бесплатный макияж, надо только прийти и зарегистрироваться».

«Радует, что наши женщины красятся. Женщины должны быть красивыми, несмотря ни на что, и почаще улыбаться. Улыбайтесь изнутри, улыбайтесь глазами, так будет приятнее и вам, и окружающим. Да и жизнь тогда будет немного легче и проще!» - считает визажист.

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