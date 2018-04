Однотонный макияж, цветная тушь и яркие губы: визажист Ирэн Чуприяновская о новых тенденциях

Также Ирэн Чуприяновская говорит, что сейчас в моде ультратонкое покрытие лица: «На рынке появилось новое изделие all in one, которое будет увлажнять вашу кожу 72 часа. Кремовая текстура впитывается в кожу и ее совсем не видно, при этом светоотражающее покрытие 3+ сделает вашу кожу идеальной».