Как похудеть по знаку Зодиака: выбираем подходящую диету

При огромном изобилии еды очень сложно контролировать свое питание и отказываться от любимых блюд. Однако правильно подобранная диета позволит вам питаться не только вкусно, но и полезно. Благодаря особенностям вашего знака Зодиака вы сможете составить правильный рацион питания и достигните идеальной формы.
В современном мире внешний вид человека играет такую же важную роль, как и его внутренние качества. Любой недостаток во внешности может развить в нас массу комплексов, из-за чего мы начинаем относиться к себе критично. Проблема лишнего веса по-прежнему остается одной из самых актуальных. Не каждый человек обладает огромной силой воли, чтобы отказаться от любимых блюд и вкусной, но вредной пищи. Однако когда мы замечаем, что наше тело далеко не идеально, то пытаемся бороться с ненавистными килограммами и пробуем придерживаться диет. Как выяснилось, не все они достаточно эффективны. Астрологи утверждают, что для каждого зодиакального представителя существуют особые рекомендации, касающиеся рациона питания, пишет dailyhoro.ru.
Овен
Овны — сторонники активного образа жизни. Поэтому, чтобы похудеть, им не нужно значительно менять свой рацион питания и уж тем более голодать. У этого Знака Зодиака чаще всего встречается недостаток фосфорнокислого калия. Чтобы восполнить его запасы, необходимо чаще употреблять в пищу рыбу, морепродукты и бобовые. Овны отдают наибольшее предпочтение мясу — такой рацион позволяет им заниматься спортом и при этом не чувствовать упадок сил. Во время диеты астрологи рекомендуют Овнам отказаться от алкоголя, так как он замедляет обмен веществ, из-за чего процесс похудения может затянуться надолго.
Телец
В отличие от Овнов, Тельцы предпочитают проводить свободное время дома на диване, а не в спортзале. Из всех представителей зодиакального круга они отличаются ярой любовью к сладкому и выпечке. Такие пищевые предпочтения и образ жизни нередко становятся причиной лишнего веса. Похудение дается Тельцам намного сложнее, но если вы сможете взять себя в руки, то достигнете результата уже скоро. В первую очередь вам необходимо отказаться от кондитерских изделий и заменить их овощами и нежирными сортами мяса и рыбы. Если вы хотите справиться с лишними килограммами быстрее, вам придется полюбить спорт. Даже утренняя зарядка будет первым шагом на пути к идеальному телу.
Близнецы
У Близнецов нет склонности к избыточному весу, а если и появляются лишние килограммы, то только из-за небрежного отношения к качеству еды. Близнецы всегда живут в спешке и, соответственно, чаще всего питаются «на ходу». Если у них возникнет желание перекусить, они не побрезгуют фаст-фудом или уличным кафе. Однако каждый такой прием пищи может стать причиной появления дополнительных килограммов. Астрологи считают, что Близнецам не нужны специальные диеты: вам просто необходимо составить правильный рацион питания. Постарайтесь завтракать, обедать и ужинать ежедневно в одно и то же время и обязательно исключите вредную пищу и полуфабрикаты.
Рак
В плане еды Раки — настоящие гурманы. По их мнению, пища может быть не полезной, но обязательно должна быть вкусной. Также эти представители зодиакального круга страдают частыми переменами настроения, склонны к депрессиям и очень любят «заедать» стресс. Астрологи советуют Ракам уменьшить объемы употребляемой жидкости, и в первую очередь это касается пива. Лучше вовсе отказаться от этого напитка. Фруктовые и овощные диеты помогут вам быстрее достичь желаемого результата. Обязательно добавьте в свой рацион яблоки, малину, капусту и лук. Однако сидеть на многодневных монодиетах вам все же не рекомендуется. Трех-семи дней на правильном питании вам будет вполне достаточно.
Лев
Обычно Львы не страдают проблемой лишнего веса, но порой от скуки и недостатка внимания со стороны окружающих начинают чаще проводить время у холодильника. Найдя новое увлечение, хобби или сменив работу, они сразу же возвращаются к привычному состоянию, вместе с этим меняется и их рацион. Однако если за время скуки и безделья вы все же набрали килограммы, вы легко сможете избавиться от них. Достаточно заменить жирные блюда растительной пищей и добавить в свой рацион больше зерновых и рыбных продуктов. Кончено же, Лев любит мясо, но, чтобы похудеть быстрее, вам придется отдать предпочтение исключительно постным сортам.
Дева
Эти представители зодиакального круга трепетно относятся к своему здоровью и телу, поэтому редко нуждаются в похудении. Однако их любовь к дорогим ресторанам и изысканным блюдам порой может привести к возникновению лишних килограммов. Астрологи советуют Девам диеты, основанные на клетчатке. В этом случае в вашем рационе должно быть больше овощей, постного мяса и рыбы. Не стоит пренебрегать спортом. Легкие физические упражнения, прогулки на свежем воздухе и посещение спортзала не только пойдут вам на пользу, но и поспособствуют скорейшему похудению. В целом любой представитель этого Знака Зодиака может похудеть без особых усилий, но для этого потребуется желание.
Весы
Весов редко волнует проблема лишнего веса, а если она и возникает, то только от отсутствия дел и увлечений. В этом случае вам необходимо придумать себе хобби или интересное занятие. Даже поход в музей, на выставку и любые другие интересные мероприятия помогут вам отвлечься от мыслей о еде и провести время с пользой. Астрологи советуют вам добавить в рацион продукты, богатые клетчаткой и витаминами, так как Весы чаще, чем другие Знаки Зодиака, страдают от авитаминоза. Также следует сократить употребление спиртных напитков, а лучше вовсе отказаться от вредных привычек.
Скорпион
Среди Скорпионов чаще всего можно встретить обладателей крупных бедер, что не позволяет им достичь «хрупкой» фигуры. Однако даже вы можете выглядеть миниатюрно и добиться тонкой, изящной талии, но для этого вам придется совмещать диету с физическими нагрузками. Чтобы ускорить процесс похудения, следует добавить в рацион морепродукты, постное мясо и обезжиренные кисломолочные продукты. Желательно отказаться от крахмалистых овощей и фруктов, к которым относятся картофель, морковь, бананы, свекла и многие другие. Также астрологи советуют Скорпионам не увлекаться вечерними трапезами, а заменять поздний ужин вечерней прогулкой.
Стрелец
Представителям этого Знака Зодиака присуща тяга к алкоголю, но, несмотря на это, подвижный образ жизни не позволяет им сильно поправляться. Однако если проблема лишнего веса все же возникла, астрологи советуют вам на время забыть о спиртном и разнообразить свой рацион более полезными напитками и едой. Следует отдать предпочтение диете, подходящей по группе крови. Не обязательно изнурять себя тяжелыми физическими нагрузками: даже обычная прогулка по парку поможет вам достигнуть желаемого результата уже в ближайшее время.
Козерог
Козероги обладают волевым характером и способны легко отказаться от того, что вредит их организму. Среди этих представителей зодиакального круга сложно встретить безобразно толстого человека, так как они стараются всегда следить за собой и, конечно же, за своим весом. Астрологи считают, что Козерогам не нужна специально разработанная диета, им просто необходимо следить за тем, что и когда они едят. Порой они так увлечены работой, что времени на прием пищи у них просто не остается. Однако пропущенный обед они могут компенсировать ночной трапезой, чего делать не стоит. Постарайтесь распланировать свой рацион питания, и тогда лишние килограммы никогда не станут вашей основной проблемой.
Водолей
Многие Водолеи жалуются на нестабильность веса. Иногда они могут похудеть, даже не прибегая к помощи диет. Однако если в их жизни возникли трудности, а ежедневные стрессы не дают покоя, то еда может стать для них не только способом утолить голод, но и утешением. В этом случае возникновение лишнего веса неизбежно. Вам следует отдать предпочтение фруктовым диетам, основанным на употреблении цитрусовых. Не стоит пренебрегать ежедневными тренировками, массажем, посещением сауны и другими вспомогательными средствами, которые помогут вам достичь идеального тела.
Рыбы
Пребывание Рыб в мире иллюзий нередко отвлекает их внимание от реальных проблем, поэтому среди представителей этого Знака Зодиака часто встречаются обладатели пышных форм, которые порой не вписываются в рамки приличия. Астрологи советуют вам внимательнее следить за своим телом, так как склонность к полноте может спровоцировать и другие серьезные заболевания, с которыми нельзя справиться всего лишь с помощью диеты. Рыбам следует обратить внимание на диеты на основе зелени и свежевыжатых соков. Чтобы навсегда избавиться от лишнего веса, постараетесь пить больше чистой воды и не пренебрегайте спортом.