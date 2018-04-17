Как похудеть по знаку Зодиака: выбираем подходящую диету

В современном мире внешний вид человека играет такую же важную роль, как и его внутренние качества. Любой недостаток во внешности может развить в нас массу комплексов, из-за чего мы начинаем относиться к себе критично. Проблема лишнего веса по-прежнему остается одной из самых актуальных. Не каждый человек обладает огромной силой воли, чтобы отказаться от любимых блюд и вкусной, но вредной пищи. Однако когда мы замечаем, что наше тело далеко не идеально, то пытаемся бороться с ненавистными килограммами и пробуем придерживаться диет. Как выяснилось, не все они достаточно эффективны. Астрологи утверждают, что для каждого зодиакального представителя существуют особые рекомендации, касающиеся рациона питания, пишет dailyhoro.ru.

Овен

Овны — сторонники активного образа жизни. Поэтому, чтобы похудеть, им не нужно значительно менять свой рацион питания и уж тем более голодать. У этого Знака Зодиака чаще всего встречается недостаток фосфорнокислого калия. Чтобы восполнить его запасы, необходимо чаще употреблять в пищу рыбу, морепродукты и бобовые. Овны отдают наибольшее предпочтение мясу — такой рацион позволяет им заниматься спортом и при этом не чувствовать упадок сил. Во время диеты астрологи рекомендуют Овнам отказаться от алкоголя, так как он замедляет обмен веществ, из-за чего процесс похудения может затянуться надолго.

Телец

В отличие от Овнов, Тельцы предпочитают проводить свободное время дома на диване, а не в спортзале. Из всех представителей зодиакального круга они отличаются ярой любовью к сладкому и выпечке. Такие пищевые предпочтения и образ жизни нередко становятся причиной лишнего веса. Похудение дается Тельцам намного сложнее, но если вы сможете взять себя в руки, то достигнете результата уже скоро. В первую очередь вам необходимо отказаться от кондитерских изделий и заменить их овощами и нежирными сортами мяса и рыбы. Если вы хотите справиться с лишними килограммами быстрее, вам придется полюбить спорт. Даже утренняя зарядка будет первым шагом на пути к идеальному телу.

Близнецы

У Близнецов нет склонности к избыточному весу, а если и появляются лишние килограммы, то только из-за небрежного отношения к качеству еды. Близнецы всегда живут в спешке и, соответственно, чаще всего питаются «на ходу». Если у них возникнет желание перекусить, они не побрезгуют фаст-фудом или уличным кафе. Однако каждый такой прием пищи может стать причиной появления дополнительных килограммов. Астрологи считают, что Близнецам не нужны специальные диеты: вам просто необходимо составить правильный рацион питания. Постарайтесь завтракать, обедать и ужинать ежедневно в одно и то же время и обязательно исключите вредную пищу и полуфабрикаты.

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