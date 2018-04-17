Три верных способа узнать, что мужчина влюбляется в тебя

Нужен лучший способ узнать его чувства и намерения, чтобы не тратить время с неправильным типом. Вот три признака, на которые стоит обратить внимание:

1. Он последователен

Что обычно делают люди, когда влюбляются? Они начинают больше внимания уделять объекту своей влюбленности, стараются проводить с ним больше времени, узнавать ближе. Он делает это? Он хочет быть рядом, неважно, чем ты занята, не просто, чтобы заняться с тобой сексом?

Если он хочет проводить с тобой время и не только в постели, он влюбляется, пишет Soulpost.ru.

2. Он делает то, что обещал

Если мужчина дает обещания и выполняет их, даже если это простое «Я позвоню», значит с ним можно что-то построить. Значит, он хочет показать тебе, что он надежный, что ты можешь на него положиться.

Отношения — это череда выполненных обещаний и соглашений. Какой он в мелких обещаниях, таким будет и в более серьезных.

3. Он строит планы вместе с тобой