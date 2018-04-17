Ученые призвали будущих родителей менять образ жизни за несколько лет до наступления беременности

Принято считать, что период подготовки к запланированной беременности длится три месяца, и в это время будущим родителям достаточно бросить курить и употреблять спиртное, чтобы гарантировать здоровье будущему малышу, пишет Deti.mail.ru.

Однако авторы трех новых статей, опубликованных в журнале The Lancet, пришли к выводу, что этого времени недостаточно. Оказывается, нужно не просто отказаться от вредных привычек, но и длительное время систематически вести здоровый образ жизни, а значит правильно питаться, много двигаться, бывать на свежем воздухе, заниматься спортом и так далее.

Кроме того, огромное значение имеет лишний вес у будущих родителей — и материнское, и отцовское ожирение резко повышают риск хронических болезней у потомства и в детском возрасте, и позже, когда дети станут взрослыми. Не меньшее значение имеет питание – нехватка определенных веществ в организме будущей матери (к примеру, железа и/или фолиевой кислоты) может иметь фатальные последствия для здоровья ребенка.