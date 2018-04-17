Ученые призвали будущих родителей менять образ жизни за несколько лет до наступления беременности

Новые исследования показали, что готовиться к родительству нужно начинать еще в подростковом возрасте.
Принято считать, что период подготовки к запланированной беременности длится три месяца, и в это время будущим родителям достаточно бросить курить и употреблять спиртное, чтобы гарантировать здоровье будущему малышу, пишет Deti.mail.ru.
Однако авторы трех новых статей, опубликованных в журнале The Lancet, пришли к выводу, что этого времени недостаточно. Оказывается, нужно не просто отказаться от вредных привычек, но и длительное время систематически вести здоровый образ жизни, а значит правильно питаться, много двигаться, бывать на свежем воздухе, заниматься спортом и так далее.
Кроме того, огромное значение имеет лишний вес у будущих родителей — и материнское, и отцовское ожирение резко повышают риск хронических болезней у потомства и в детском возрасте, и позже, когда дети станут взрослыми. Не меньшее значение имеет питание – нехватка определенных веществ в организме будущей матери (к примеру, железа и/или фолиевой кислоты) может иметь фатальные последствия для здоровья ребенка.
На то, чтобы перейти на сбалансированное питание, нормализовать вес, наладить обмен веществ, и в целом привести в порядок свое здоровье у будущих родителей могут уйти даже не месяцы, а годы. Поэтому начинать подготовку к тому, чтобы стать родителями, нужно заранее, возможно, еще в подростковом возрасте, делают вывод ученые. Подросткам необходимо внушать мысль о том, что от их здоровья зависит здоровье будущих поколений, подчеркивают исследователи.