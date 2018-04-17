В соцсетях разразился скандал из-за кормления грудью в московском кафе

Однако к ней подошел официант и попросил прекратить, сославшись на действующие правила этого заведения, в которых действительно прописано, что кормить детей грудью в зале всех кафе этой сети запрещено. «Так что уважаемые мамы малышей, рекомендую Вам обратить на это внимание при выборе кафе», – написала Оксана.

На следующий день был опубликован официальный комментарий кафе. В нем указывается, что инцидент произошел еще 22 января. «Наш менеджер на смене несколько раз извинился и максимально тактично попросил гостью прикрыть грудь. Гостья согласилась, отметив вежливость менеджера, затем сфотографировала правила», – так описывается произошедшее в тексте официального ответа, пишет Deti.mail.ru.

«Мы не против грудного кормления детей, если это происходит в специальной одежде для кормления грудничков. Такая одежда позволяет кормить детей в более интимном формате. Мы признаем, что наша ошибка в том, что мы не обновили правила вовремя и не прописали, что кормление возможно, когда это происходит в специальной одежде для кормления», – поясняет автор комментария.

И пост Оксаны, и ответ кафе собрали массу комментариев и вызвали бурную дискуссию, полную агрессии и взаимных оскорблений. Кто-то пишет о том, что теперь не будет посещать кафе этой сети, упрекает администрацию в дискриминации кормящих матерей, ссылается на опыт некоторых европейских стран, где кормить можно везде. А другие, наоборот, поддерживают позицию сети и вообще считают, что кормление грудью в общественных местах должно быть запрещено.