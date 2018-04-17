вторник, 17 апреля 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
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Отец девятерых детей узнал у врача, что всегда был бесплодным

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Врач. Иллюстративное фото.

ФОТО: Jochen Sand/picture alliance/moodboard/Scanpix

Житель Марокко после 35 лет совместной жизни подал в суд на развод, пишет Noticieros Televisa. И это несмотря на наличие в семье девятерых детей! Оказывается, мужчина узнал, что не может иметь детей!

В один прекрасный день обычный марокканский учитель решил обратиться к урологу с жалобой на сыпь в области гениталий, пишет Lifter.com.ua.

Она появилась после того, как он в детстве переболел ветряной оспой и до сих пор не причиняла ему никакого дискомфорта. Мужчина просто решил убедиться, что она не представляет никакой опасности.

Врач осмотрел пациента и попросил его сдать анализы. Изучив анализы, специалист вынес вердикт - мужчина все это время был бесплоден. Причина бесплодия была явно связана с этой сыпью. Возмущенный мужчина и отец девятерых детей подал жалобу на свою жену за прелюбодеяние.

Сексуальные отношения вне брака в Марокко считаются преступлением и сурово наказываются - вплоть до лишения свободы.

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