Отец девятерых детей узнал у врача, что всегда был бесплодным

В один прекрасный день обычный марокканский учитель решил обратиться к урологу с жалобой на сыпь в области гениталий, пишет Lifter.com.ua.

Она появилась после того, как он в детстве переболел ветряной оспой и до сих пор не причиняла ему никакого дискомфорта. Мужчина просто решил убедиться, что она не представляет никакой опасности.

Врач осмотрел пациента и попросил его сдать анализы. Изучив анализы, специалист вынес вердикт - мужчина все это время был бесплоден. Причина бесплодия была явно связана с этой сыпью. Возмущенный мужчина и отец девятерых детей подал жалобу на свою жену за прелюбодеяние.