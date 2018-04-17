Почему стоит жениться, когда вы больше не влюблены — согласно науке

Почему люди перестают быть влюбленными?

Наука дает свой ответ на это.

Доктор Фред Ноур проводил исследование в течение целых 30 лет, пытаясь понять эволюционную составляющую процесса потери влюбленности. Согласно выводам ученого, люди теряют влюбленность на ранних стадиях новых отношений, так что понимают, что их партнер не готов к серьезным отношениям, пишет Soulpost.ru.

Дело в том, что природа запрограммировала наш мозг так, что он прекращает поставку гормонов страсти (тестостерон и эстроген), когда вы доходите до стадии, когда брак и семья становятся более реальными целями. Это так называемый конец медового месяца, когда вы начинаете смотреть на своего партнера в другом свете, начинаете подсознательно оценивать его как спутника жизни и родителя ваших детей.

«Мое исследование предполагает, что каждая стадия любви — от первоначальных чувств головокружительной эйфории до длительного партнерства, — имеет скрытую эволюционную цель, — отмечает доктор Ноур. — В какой-то ключевой момент в отношениях один или оба партнера переживают снижение выработки определенных веществ «влюбленности» в мозге, которые обычно затуманивают здравое мышление. Это является важной эволюционной функцией, которая позволяет людям сделать шаг назад от временного помутнения страстью и романтикой, чтобы объективно оценить, насколько ваш избранник подходит на роль будущего отца или матери ваших детей».

Тем же «отливом определенных веществ» в мозге ученый объясняет и так называемые кризисы 3-х и 7-ми лет в отношениях.