Почему стоит жениться, когда вы больше не влюблены — согласно науке

Любовь — очень хитрая штука. Иногда она у тебя есть, а потом ты ее так же быстро теряешь. Всего мгновение назад ты был безумно влюбленным, а теперь что-то уже изменилось. Ты начинаешь осознавать, что твои чувства к этому человеку не такие сильные, какими были.
Почему люди перестают быть влюбленными?
Наука дает свой ответ на это.
Доктор Фред Ноур проводил исследование в течение целых 30 лет, пытаясь понять эволюционную составляющую процесса потери влюбленности. Согласно выводам ученого, люди теряют влюбленность на ранних стадиях новых отношений, так что понимают, что их партнер не готов к серьезным отношениям, пишет Soulpost.ru.
Дело в том, что природа запрограммировала наш мозг так, что он прекращает поставку гормонов страсти (тестостерон и эстроген), когда вы доходите до стадии, когда брак и семья становятся более реальными целями. Это так называемый конец медового месяца, когда вы начинаете смотреть на своего партнера в другом свете, начинаете подсознательно оценивать его как спутника жизни и родителя ваших детей.
«Мое исследование предполагает, что каждая стадия любви — от первоначальных чувств головокружительной эйфории до длительного партнерства, — имеет скрытую эволюционную цель, — отмечает доктор Ноур. — В какой-то ключевой момент в отношениях один или оба партнера переживают снижение выработки определенных веществ «влюбленности» в мозге, которые обычно затуманивают здравое мышление. Это является важной эволюционной функцией, которая позволяет людям сделать шаг назад от временного помутнения страстью и романтикой, чтобы объективно оценить, насколько ваш избранник подходит на роль будущего отца или матери ваших детей».
Тем же «отливом определенных веществ» в мозге ученый объясняет и так называемые кризисы 3-х и 7-ми лет в отношениях.
«Любовь кажется загадочной силой, но она полностью объясняется наукой. Пары, которые не спешат жениться, пока не пройдет эта первая стадия влюбленности, более вероятно остаются вместе надолго, чем те, которые женятся, когда еще находятся в эйфории чувств. Хорошее случается с теми, кто умеет ждать, и начинает строить отношения по сути тогда, когда влюбленность проходит».