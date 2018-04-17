Главная причина, почему отношения теряют искру

В большинстве случаев переход такой постепенный и незаметный, что вы можете просто однажды проснуться и осознать, что ваши отношения уже не те, пишет Soulpost.ru.

Так почему же отношения становятся такими…никакими? Все сводится к тому, в чем все мы в какой-то мере повинны: самодовольство, удовлетворенность.

Казалось бы — хорошо: мы довольны отношениями. В чем проблема? В том, что это связано с комфортом, а значит и с ленью.

Многие пары, которые уже давно вместе, просто привыкли к факту своих отношений, они уже принимают друг друга как должное и становятся ленивыми. Они втягиваются в скучную рутину жизни с определенной предсказуемостью.

Есть два последствия такого самодовольства, которые и становятся главной ошибкой в отношениях: это потеря развития отношений и потеря личностного развития.

С собой происходит вот как: мы начинаем думать, что «он/она говорит, что будет любить меня такой, какая я есть, несмотря ни на что». Это, конечно, прекрасно, если только вы не начинаете запускать себя, если не перестаете делать то, что любите, не теряете уверенность, из-за чего снижается ваша самооценка.

Потому что такие личностные перемены очень заметны и сказываются на отношениях. Когда вы теряете уверенность в себе, вы теряете и привлекательность. Теперь вы полагаетесь только на одного человека, из-за которого можете чувствовать себя привлекательными — но без него вы уже такими не являетесь. Улавливаете?

К сожалению, когда в отношениях вы больше не хотите или не выбираете друг друга, а нуждаетесь в том, чтобы быть вместе — вся эйфория уходит. Как результат — отсутствие спонтанности, искры и, в конце концов, счастья.

Постоянно прилагайте усилия и развивайтесь, чтобы вас не затянула эта рутина.

Не привыкайте к комфорту и предсказуемости, которую многие путают со стабильностью. Не теряйте романтики. Постоянно инвестируйте в себя и в отношения.

Проще говоря: мы больше ценим то, во что вкладываем свои усилия. Когда мы заботимся о чем-то, мы больше привязываемся к этому. Как только мы начинаем пренебрегать собой и отношениями, мы отдаляемся от них.

Чтобы не потерять искру, нужно постоянно развиваться и расти, удивлять время от времени своего партнера, показывать, что вы растете как личность. Всегда ищите новые способы улучшать и развивать ваши отношения.

Следите за собой: за фигурой, одеждой, наслаждайтесь своими хобби, временем с друзьями и родными.