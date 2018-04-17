Модные свадебные тренды 2018 года

В этом году дизайнеры склоняются к нежным женственным вариантам тюль-платьев с цветочными аппликациями, бохо-шику и нарядам в стиле викторианской эпохи, пишет Soulpost.ru.

Крупные банты

Невесты, которые жаждут женственности в своем свадебном образе в 2018 году, могут отдать предпочтение бантам. Эта игривая тенденция появилась в моделях многих дизайнеров — от платьев с бантами на рукавах до нарядов с гигантским бантом на спине.

Накидки и пелерины

Сдержанность на пике популярности в 2018 году. Это проявляется виде изящных полупрозрачных накидок и пелерин. Модно все, что покрывает вам плечи — от шали или большого платка до белой кожаной куртки. Наслоение одежды – еще один тренд в свадебной моде.

Деловые костюмы в стиле 80-х годов XX века

Кто говорит, что невесты должны носить платье в день свадьбы? Для тех, кто хочет чего-то необычного, модельеры предлагают облачиться в белый брючный костюм. Вы сможете надеть этот наряд не один раз.

Свадебные чокеры

Чокеры прижились не только в повседневной моде, но и в свадебной. Из жемчуга или из ленты — этот аксессуар прекрасно дополнит свадебное платье. Не путайте свадебные чокеры с повседневными; они более сложны и изысканны.

Перчатки

Присмотрите себе перчатки к свадебному образу, в этом году они на пике популярности. Вы можете выбрать аксессуары из органзы с вышитыми на них узорами, как белого, так и черного цветов.

Цветочная 3D-аппликация

Цветочные узоры будут выглядеть на свадебных платьях в 2018 году максимально реалистично благодаря специальной технике 3D-аппликации. Дизайнеры разместили цветы на лифе платьев, на шлейфе и даже на вуали.

Викторианский стиль

Отправьтесь назад в прошлое, в викторианскую эпоху с платьями с акцентом на небольшие декольте и огромными бантами на вороте платья.

Принцесса Бохо

Если друзья и семья называют вас свободолюбивой хиппи, можете смело выбирать платья из разряда «Принцесса Бохо». Продуманные, кружевные и мягкие тюлевые ансамбли покажут вашу нежную, беззаботную сторону натуры, а платья интересных форм с неожиданными вырезами проявят вашу смелость и готовность к экспериментам.

Многослойные платья

Для тех, кто не хочет облегающий свадебный наряд, многоуровневое платье — идеальное решение. Не важно, сделано оно из бахромы или каскадного тюля, все взгляды будут прикованы к нижней части вашего платья.

Изысканные головные уборы